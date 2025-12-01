https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yalniz-yasayan-yasli-kadinlari-hedef-aldi-manda-yogurdu-satma-bahanesiyle-dolandirdi-1101459587.html

Yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı: Manda yoğurdu satma bahanesiyle dolandırdı

Yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı: Manda yoğurdu satma bahanesiyle dolandırdı

Sputnik Türkiye

İzmir'de manda yoğurdu satma bahanesiyle dolandırmak için yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef alan şüpheli tutuklandı. Şahsın ödeme sırasında el çabukluğu ile... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T21:27+0300

2025-12-01T21:27+0300

2025-12-01T21:27+0300

türki̇ye

i̇zmir

yoğurt

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101459695_10:0:1397:780_1920x0_80_0_0_2faf458ba9c09eecd59f02d6c659a8ed.jpg

İzmir'in Konak ilçesinde çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri bir çalışma başlattı.Çalışmada şüphelinin yoğurt satma bahanesiyle yaşlı ve yalnız yaşayan kadınların evine girdiği, satın alma işlemi sırasında cüzdanından para çıkaran kadınların paralarını el çabukluğuyla değiştirdiği tespit edildi.Şüphelinin aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.Dolandırıcılık şüphelisi S.A. Konak ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe de tutuklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin yaşlı kadının çantasından çıkardığı banknotları hızlı şekilde alıp el çabukluğuyla değiştirdiği görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/secil-erzan-davasinda-karar-cikti-102-yil-hapis-cezasi-verildi-1101459040.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, yoğurt, dolandırıcılık