Yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı: Manda yoğurdu satma bahanesiyle dolandırdı
Yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı: Manda yoğurdu satma bahanesiyle dolandırdı
01.12.2025
Yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı: Manda yoğurdu satma bahanesiyle dolandırdı
İzmir'de manda yoğurdu satma bahanesiyle dolandırmak için yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef alan şüpheli tutuklandı. Şahsın ödeme sırasında el çabukluğu ile paraları değiştirdiği biliniyor.
İzmir'in Konak ilçesinde çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri bir çalışma başlattı.
Çalışmada şüphelinin yoğurt satma bahanesiyle yaşlı ve yalnız yaşayan kadınların evine girdiği, satın alma işlemi sırasında cüzdanından para çıkaran kadınların paralarını el çabukluğuyla değiştirdiği tespit edildi.
Şüphelinin aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.
Dolandırıcılık şüphelisi S.A. Konak ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe de tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin yaşlı kadının çantasından çıkardığı banknotları hızlı şekilde alıp el çabukluğuyla değiştirdiği görülüyor.