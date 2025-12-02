Borsa manipülasyonu operasyonu: 10 gözaltı

Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
SON HABERLER
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 10 zanlı gözaltına alındı.
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı.

Spekülasyon yapıldı, yapay fiyat hareketi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.
Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.
Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
EKONOMİ
Borsa manipülatörlüğü yapan bir şebeke çökertildi
28 Kasım, 10:45
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
