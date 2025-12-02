https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/borsa-manipulasyonu-operasyonu-10-gozalti-1101466841.html

Borsa manipülasyonu operasyonu: 10 gözaltı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı.Spekülasyon yapıldı, yapay fiyat hareketiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

