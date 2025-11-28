Borsa manipülatörlüğü yapan bir şebeke çökertildi

Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla çok sayıda kişiyi dolandıran SPK dolandırıcıları yakalandı.
2025-11-28T10:45+0300
2025-11-28T10:45+0300
ekonomi̇
borsa i̇stanbul
sermaye piyasası kurulu (spk)
cumhuriyet başsavcılığı
Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde 'piyasa dolandırıcılığı' yaptığı iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin sosyal medyadaki sahte paylaşımlar yaparak yatırımcıları dolandırdıkları tespit edildi. Bir hisse senedinde hayatın olağan akışına aykırı hareketler tespit edildiHabertürk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığını ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yaptı. Bunun üzerine; Uşak Seramik A.Ş hisselerinde İstanbul ve Diyarbakır ilinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen, altı kişi hakkında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verildi.
borsa i̇stanbul, sermaye piyasası kurulu (spk), cumhuriyet başsavcılığı
borsa i̇stanbul, sermaye piyasası kurulu (spk), cumhuriyet başsavcılığı

10:45 28.11.2025
Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla çok sayıda kişiyi dolandıran SPK dolandırıcıları yakalandı.
Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde 'piyasa dolandırıcılığı' yaptığı iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin sosyal medyadaki sahte paylaşımlar yaparak yatırımcıları dolandırdıkları tespit edildi.

Bir hisse senedinde hayatın olağan akışına aykırı hareketler tespit edildi

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığını ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yaptı. Bunun üzerine; Uşak Seramik A.Ş hisselerinde İstanbul ve Diyarbakır ilinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen, altı kişi hakkında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verildi.
