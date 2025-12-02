Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/beyaz-saray-witkoff-putinle-gorusmek-uzere-rusyaya-gidiyor-1101463222.html
Beyaz Saray: Witkoff, Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidiyor
Beyaz Saray: Witkoff, Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna krizine ilişkin temaslar kapsamında Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidiyor. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T02:47+0300
2025-12-02T02:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
steve witkoff
karoline leavitt
abd
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_369820b85ac4a1c9c8e954e0c8f5b578.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya’ya doğru yola çıktığı ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği açıkladı.Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda elbette özel temsilci Witkoff Rusya’ya hareket ediyor” dedi. ABD yönetimi daha önce Ukrayna konusunda bir çözüm planı üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak hazırlıkların sürdüğü gerekçesiyle detayların şimdilik paylaşılmayacağını belirtmişti. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Putin ile Witkoff’un salı günü bir araya geleceğini ve görüşmenin günün ikinci yarısında yapılmasının beklendiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/beyaz-saray-biden-doneminde-abdye-gelen-tum-afgan-vatandaslari-aktif-olarak-incelenecek-1101461095.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_25:0:1000:731_1920x0_80_0_0_0c964d1434edd8fe4c76dd210426f8bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, steve witkoff, karoline leavitt, abd, ukrayna, rusya
abd, steve witkoff, karoline leavitt, abd, ukrayna, rusya

Beyaz Saray: Witkoff, Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidiyor

02:47 02.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon Steve Witkoff
 Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna krizine ilişkin temaslar kapsamında Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidiyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya’ya doğru yola çıktığı ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği açıkladı.
Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda elbette özel temsilci Witkoff Rusya’ya hareket ediyor” dedi.
ABD yönetimi daha önce Ukrayna konusunda bir çözüm planı üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak hazırlıkların sürdüğü gerekçesiyle detayların şimdilik paylaşılmayacağını belirtmişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Putin ile Witkoff’un salı günü bir araya geleceğini ve görüşmenin günün ikinci yarısında yapılmasının beklendiğini bildirmişti.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
DÜNYA
Beyaz Saray: Biden döneminde ABD'ye gelen tüm Afgan vatandaşları aktif olarak incelenecek
Dün, 22:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала