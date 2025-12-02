https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/beyaz-saray-witkoff-putinle-gorusmek-uzere-rusyaya-gidiyor-1101463222.html
Beyaz Saray: Witkoff, Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidiyor
ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna krizine ilişkin temaslar kapsamında Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidiyor. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya’ya doğru yola çıktığı ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği açıkladı.Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda elbette özel temsilci Witkoff Rusya’ya hareket ediyor” dedi. ABD yönetimi daha önce Ukrayna konusunda bir çözüm planı üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak hazırlıkların sürdüğü gerekçesiyle detayların şimdilik paylaşılmayacağını belirtmişti. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Putin ile Witkoff’un salı günü bir araya geleceğini ve görüşmenin günün ikinci yarısında yapılmasının beklendiğini bildirmişti.
ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna krizine ilişkin temaslar kapsamında Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gidiyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya’ya doğru yola çıktığı ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği açıkladı.
Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda elbette özel temsilci Witkoff Rusya’ya hareket ediyor” dedi.
ABD yönetimi daha önce Ukrayna konusunda bir çözüm planı üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak hazırlıkların sürdüğü gerekçesiyle detayların şimdilik paylaşılmayacağını belirtmişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Putin ile Witkoff’un salı günü bir araya geleceğini ve görüşmenin günün ikinci yarısında yapılmasının beklendiğini bildirmişti.