Beyaz Saray: Biden döneminde ABD'ye gelen tüm Afgan vatandaşları aktif olarak incelenecek

01.12.2025

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın yılın dokuzuncu kabine toplantısına 2 Aralık Salı günü ev sahipliği yapacağını açıkladı.Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Trump, Amerikan halkına rekor bir hızla hizmet etmeye devam eden inanılmaz kabinesiyle birlikte, yarın yılın dokuzuncu kabine toplantısına ev sahipliği yapacak." dedi.Biden döneminde ABD'ye gelen tüm Afgan vatandaşları aktif olarak incelenecekBasın toplantısında açıklamalarına devam eden Leavitt, Trump yönetiminin eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'ye gelen tüm Afgan vatandaşlarını 'aktif olarak incelediğini' ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen herkesin sınır dışı edileceğini söyledi:'Trump Ulusal Güvenlik ekibi ile Venezüella'yı görüşecek'Ayrıca Leavitt, Trump'ın Venezüella'ya yönelik ABD saldırılarını görüşmek üzere ulusal güvenlik yetkilileriyle bir toplantı düzenleyeceğini doğruladı:Ancak görüşmenin ayrıntılarını açıklamayı reddetti.Daha önce CNN, Trump'ın, ülkeler arasındaki artan gerginlik nedeniyle yönetiminin Venezüella ile ilgili atacağı sonraki adımları görüşmek üzere bir toplantı düzenlemeyi planladığını bildirmişti.Toplantıya, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yanı sıra Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Susie Wiles ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller'ın da katılacağı bilgisi yer almıştı.

