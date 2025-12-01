https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/beyaz-saray-biden-doneminde-abdye-gelen-tum-afgan-vatandaslari-aktif-olarak-incelenecek-1101461095.html
Beyaz Saray: Biden döneminde ABD'ye gelen tüm Afgan vatandaşları aktif olarak incelenecek
Beyaz Saray: Biden döneminde ABD'ye gelen tüm Afgan vatandaşları aktif olarak incelenecek
01.12.2025
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın yılın dokuzuncu kabine toplantısına 2 Aralık Salı günü ev sahipliği yapacağını açıkladı.Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Trump, Amerikan halkına rekor bir hızla hizmet etmeye devam eden inanılmaz kabinesiyle birlikte, yarın yılın dokuzuncu kabine toplantısına ev sahipliği yapacak." dedi.Biden döneminde ABD'ye gelen tüm Afgan vatandaşları aktif olarak incelenecekBasın toplantısında açıklamalarına devam eden Leavitt, Trump yönetiminin eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'ye gelen tüm Afgan vatandaşlarını 'aktif olarak incelediğini' ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen herkesin sınır dışı edileceğini söyledi:'Trump Ulusal Güvenlik ekibi ile Venezüella'yı görüşecek'Ayrıca Leavitt, Trump'ın Venezüella'ya yönelik ABD saldırılarını görüşmek üzere ulusal güvenlik yetkilileriyle bir toplantı düzenleyeceğini doğruladı:Ancak görüşmenin ayrıntılarını açıklamayı reddetti.Daha önce CNN, Trump'ın, ülkeler arasındaki artan gerginlik nedeniyle yönetiminin Venezüella ile ilgili atacağı sonraki adımları görüşmek üzere bir toplantı düzenlemeyi planladığını bildirmişti.Toplantıya, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yanı sıra Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Susie Wiles ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller'ın da katılacağı bilgisi yer almıştı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın yılın dokuzuncu kabine toplantısına 2 Aralık Salı günü ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Trump, Amerikan halkına rekor bir hızla hizmet etmeye devam eden inanılmaz kabinesiyle birlikte, yarın yılın dokuzuncu kabine toplantısına ev sahipliği yapacak." dedi.
Biden döneminde ABD'ye gelen tüm Afgan vatandaşları aktif olarak incelenecek
Basın toplantısında açıklamalarına devam eden Leavitt, Trump yönetiminin eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'ye gelen tüm Afgan vatandaşlarını 'aktif olarak incelediğini' ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen herkesin sınır dışı edileceğini söyledi:
Trump yönetimi, Joe Biden tarafından ülkeye getirilen tüm Afganları aktif olarak yeniden inceliyor. ABD'yi veya vatandaşlarımızı tehdit eden herhangi bir kişi sınır dışı edilecek. Başkan Trump, ABD için çok yüksek risk oluşturan üçüncü dünya ülkelerinden gelen yabancı uyrukluların göçünü zaten kalıcı olarak durdurdu
'Trump Ulusal Güvenlik ekibi ile Venezüella'yı görüşecek'
Ayrıca Leavitt, Trump'ın Venezüella'ya yönelik ABD saldırılarını görüşmek üzere ulusal güvenlik yetkilileriyle bir toplantı düzenleyeceğini doğruladı:
Şeffaflık adına, başkanın bu konuda ve birçok konuda ulusal güvenlik ekibiyle görüşeceğini teyit ediyorum. Ulusal güvenlik ekibiyle sık sık görüşüyor. O, Başkomutan. Dünya genelinde barışın devam etmesini sağlamak onun sorumluluğunun bir parçası
Ancak görüşmenin ayrıntılarını açıklamayı reddetti.
Daha önce CNN, Trump'ın, ülkeler arasındaki artan gerginlik nedeniyle yönetiminin Venezüella ile ilgili atacağı sonraki adımları görüşmek üzere bir toplantı düzenlemeyi planladığını bildirmişti.
Toplantıya, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yanı sıra Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Susie Wiles ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller'ın da katılacağı bilgisi yer almıştı.