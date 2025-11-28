https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/yeni-asgari-ucret-icin-kritik-surec-basliyor-1101371074.html

Yeni Asgari Ücret için kritik süreç başlıyor

Yeni Asgari Ücret için kritik süreç başlıyor

Sputnik Türkiye

Asgari ücret için kritik süreç başlıyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun büyük bölümünü ise dolaylı olarak etkileyecek yeni ücret belirleme... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T08:25+0300

2025-11-28T08:25+0300

2025-11-28T08:25+0300

ekonomi̇

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret

zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091370756_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_41ec0fd3bdc612ceb09ee59f8ae23489.jpg

Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret süreci resmen başlıyor. Doğrudan yaklaşık 7 milyon kişiyi, dolaylı olarak ise toplumun genelini etkileyen yeni ücret belirleme çalışmaları için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yürütülecek görüşmelerde takvim belli oluyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başlayacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı açıklamada asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini ifade ettiğini vurgulayarak,“Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır.” dedi.İlk toplantıda takvim belirlenecekGelecek hafta yapılacak ilk toplantıda:Bakanlıkta yapılacak ilk görüşmede sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veriler ve analizler masaya yatırılacak.Karar 31 Aralık’a kadar açıklanacakKomisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belirlenip kamuoyuna duyurulması, 1 Ocak 2026 itibarıyla da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.Asgari Ücret nasıl belirleniyor?Asgari Ücret Tespit Komisyonu:Mevcut Asgari ÜcretŞu anda bir işçi için:Bu maliyetin içerisinde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/gss-primleri-1-araliktan-sonra-ne-kadar-olacak-asgari-ucret-zammi-sonrasi-daha-da-artacak-mi-1101292693.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, zam