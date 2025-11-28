Yeni Asgari Ücret için kritik süreç başlıyor
© AAAsgari ücret zammı
© AA
Abone ol
Asgari ücret için kritik süreç başlıyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun büyük bölümünü ise dolaylı olarak etkileyecek yeni ücret belirleme çalışmaları için geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında masaya oturacak.
Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret süreci resmen başlıyor. Doğrudan yaklaşık 7 milyon kişiyi, dolaylı olarak ise toplumun genelini etkileyen yeni ücret belirleme çalışmaları için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.
2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yürütülecek görüşmelerde takvim belli oluyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı açıklamada asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini ifade ettiğini vurgulayarak,
“Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır.” dedi.
“Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır.” dedi.
İlk toplantıda takvim belirlenecek
Gelecek hafta yapılacak ilk toplantıda:
İşçi tarafını: Türk-İş
İşveren tarafını: TİSK
temsil edecek.
temsil edecek.
Bakanlıkta yapılacak ilk görüşmede sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veriler ve analizler masaya yatırılacak.
Karar 31 Aralık’a kadar açıklanacak
Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belirlenip kamuoyuna duyurulması, 1 Ocak 2026 itibarıyla da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
Asgari Ücret nasıl belirleniyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu:
İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.
Komisyon aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Toplantıların yapılabilmesi için en az 10 üyenin katılımı gerekiyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor.
Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.
Mevcut Asgari Ücret
Şu anda bir işçi için:
Brüt: 26.005,50 TL
Net: 22.104,67 TL
İşverene toplam maliyet: 30.556,46 TL
Bu maliyetin içerisinde:
26.005,50 TL brüt asgari ücret
4.030,85 TL sosyal güvenlik primi
520,11 TL işveren işsizlik sigorta fonu yer alıyor.