Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/yeni-asgari-ucret-icin-kritik-surec-basliyor-1101371074.html
Yeni Asgari Ücret için kritik süreç başlıyor
Yeni Asgari Ücret için kritik süreç başlıyor
Sputnik Türkiye
Asgari ücret için kritik süreç başlıyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun büyük bölümünü ise dolaylı olarak etkileyecek yeni ücret belirleme... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T08:25+0300
2025-11-28T08:25+0300
ekonomi̇
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091370756_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_41ec0fd3bdc612ceb09ee59f8ae23489.jpg
Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret süreci resmen başlıyor. Doğrudan yaklaşık 7 milyon kişiyi, dolaylı olarak ise toplumun genelini etkileyen yeni ücret belirleme çalışmaları için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yürütülecek görüşmelerde takvim belli oluyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başlayacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı açıklamada asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini ifade ettiğini vurgulayarak,“Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır.” dedi.İlk toplantıda takvim belirlenecekGelecek hafta yapılacak ilk toplantıda:Bakanlıkta yapılacak ilk görüşmede sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veriler ve analizler masaya yatırılacak.Karar 31 Aralık’a kadar açıklanacakKomisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belirlenip kamuoyuna duyurulması, 1 Ocak 2026 itibarıyla da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.Asgari Ücret nasıl belirleniyor?Asgari Ücret Tespit Komisyonu:Mevcut Asgari ÜcretŞu anda bir işçi için:Bu maliyetin içerisinde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/gss-primleri-1-araliktan-sonra-ne-kadar-olacak-asgari-ucret-zammi-sonrasi-daha-da-artacak-mi-1101292693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091370756_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_78b1b48993d1ba38abc70a7b179885b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, zam
asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, zam

Yeni Asgari Ücret için kritik süreç başlıyor

08:25 28.11.2025
© AAAsgari ücret zammı
Asgari ücret zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© AA
Abone ol
Asgari ücret için kritik süreç başlıyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun büyük bölümünü ise dolaylı olarak etkileyecek yeni ücret belirleme çalışmaları için geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında masaya oturacak.
Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret süreci resmen başlıyor. Doğrudan yaklaşık 7 milyon kişiyi, dolaylı olarak ise toplumun genelini etkileyen yeni ücret belirleme çalışmaları için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.
2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yürütülecek görüşmelerde takvim belli oluyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı açıklamada asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini ifade ettiğini vurgulayarak,
“Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır.” dedi.

İlk toplantıda takvim belirlenecek

Gelecek hafta yapılacak ilk toplantıda:
İşçi tarafını: Türk-İş
İşveren tarafını: TİSK
temsil edecek.
Bakanlıkta yapılacak ilk görüşmede sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veriler ve analizler masaya yatırılacak.

Karar 31 Aralık’a kadar açıklanacak

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belirlenip kamuoyuna duyurulması, 1 Ocak 2026 itibarıyla da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Asgari Ücret nasıl belirleniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu:
İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.
Komisyon aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Toplantıların yapılabilmesi için en az 10 üyenin katılımı gerekiyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor.
Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.

Mevcut Asgari Ücret

Şu anda bir işçi için:
Brüt: 26.005,50 TL
Net: 22.104,67 TL
İşverene toplam maliyet: 30.556,46 TL
Bu maliyetin içerisinde:
26.005,50 TL brüt asgari ücret
4.030,85 TL sosyal güvenlik primi
520,11 TL işveren işsizlik sigorta fonu yer alıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
EKONOMİ
GSS primleri 1 Aralık'tan sonra ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası daha da artacak mı?
26 Kasım, 07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала