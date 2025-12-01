https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/cocugunuzda-bu-belirtiler-varsa-dikkat-aralik-ve-ocak-aylarinda-pik-yapan-rotavirusu-cocuklari-1101450620.html

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat: Aralık ve ocak aylarında pik yapan rotavirüs çocukları tehdit ediyor

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat: Aralık ve ocak aylarında pik yapan rotavirüs çocukları tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda yaygın olarak görülen rotavirüs, aralık ve ocak aylarında pik yapıyor. Peki rotavirüs nedir? Rotavirüs belirtileri neler? Rotavirüs tedavisinde nelere dikkat edilmeli?

2025-12-01T15:55+0300

2025-12-01T15:55+0300

2025-12-01T15:58+0300

sağlik

rotavirüs

rotavirüs belirtileri

rotavirüs tedavisi

çocuk hastalıkları

ishal

uzun süreli ishal

halsizlik

çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101449785_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_25469aadb6d96f2af0b1343407c8e552.jpg

Ateş, kusma, ishal, halsizlik ve karın ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösteren rotavirüs her yıl 25 milyon çocuğu etkiliyor. Özellikle aralık ve ocak aylarında yoğunlaşan virüs özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda daha sık rastlanıyor. Uzmanlar genel olarak 5 yaş altındaki her çocuğun en az bir kere rotavirüs enfeksiyonu geçirdiğini belirtirken yapılan en büyük hata ise antibiyotik kullanmak. Peki rotavirüs nedir? Rotavirüs belirtileri nelerdir? Rotavirüsten nasıl korunulur? Rotavirüs tedavisi nedir? Aralık ve ocak aylarına dikkatHavaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasının tüm virüslerde olduğu gibi rotavirüsün de yayılmasına neden olduğunun altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ekin Pasinlioğlu, her yıl 25 milyon çocuğu etkileyen rotavirüs enfeksiyonunun 215 binden fazla çocuğun hayatını kaybetmesine neden olduğunu da kaydetti. Rotavirüs'ün belirtileri neler?Kuluçka süresi 2-4 gün arasında rotavirüsün kendini ateş ve kusma ile gösterdiğini, günde 10'a çıkan ishal, karın ağrısı ve halsizlik gibi şikayetlere neden olduğunu anlatan Dr. Pasinoğlu şu bilgileri paylaştı: Rotavirüsten nasıl korunulur?Rotavirüse karşı en etkili yolunun aşı olduğunu belirten Dr. Pasinlioğlu, nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı: El hijyenine dikkat edin: Rotavirüs kirli su ve gıdalar, dışkı ile temas etmiş eller, yüzeyler, oyuncaklar ve kişiden kişiye temas yoluyla çok kolay bulaşır. Özellikle tuvaletin ardından, bez değiştirdikten sonra ve dışarıdan eve gelince mutlaka sabunla en az 20 saniye el yıkamak gerekir. Bez değiştirirken eldiven kullanılması faydalıdır. Kreş gibi kalabalık ortamlarda hijyene dikkat edilmesi ve yüzeylerin iyi temizlenmesi bulaş riskini azaltmada önemlidir. Unutmayın, küçük çocukların ellerini temiz tutmak büyüklerin elindedir. Oyuncakları ve ortak yüzeyleri sık sık temizleyin: Rotavirüs yüzeylerde saatlerce, hatta bazen günlerce canlı kalabilir. Bebekler oyuncakları ağızlarına götürebildiği için özellikle oyuncakların, mama sandalyesinin tepsisinin, kapı kollarının ve ortak dokunulan yerlerin düzenli olarak temizlenmesi çok önemlidir.Yiyecek ve içme suyunda hijyene dikkat edin: Biberonlar, emzikler ve mama hazırlanan kaplar hijyen açısından büyük önem taşır. Hazırlanan mamalarla temiz su kullanılması, biberonların düzenli sterilize edilmesi ve yiyeceklerin hijyenik koşullarda yıkanıp saklanması enfeksiyon riskini azaltır. Dışarıda ise çocuğun sadece kendi bardağının kullanılmasına özen gösterilmelidir.Hasta kişilerle teması sınırlayın: Rotavirüs özellikle çocuklar arasında çok kolay ve çok hızlı bulaşıp yayılabilen bir enfeksiyondur. Çevrede ishal veya kusma şikayeti olan kişiler varsa temasın mümkün olduğunca azaltılması gerekir.Rotavirüs tedavisinde nelere dikkat edilmeli?Rotavirüs tedavilerinde en çok yapılan yanlış ise antibiyotik kullanmak. Bu virüse karşı özel bir antiviral ilaç olmadığının altını çizen Dr. Pasinlioğlu şu noktalara dikkat çekti: ❗Öncelikle bu bir virüs olduğu için antibiyotik etkisizdir, yalnızca uzun hastane yatışlarında ikincil enfeksiyonu önlemek amacıyla kullanılabilir. O nedenle ebeveynler gelişigüzel antibiyotik başlamamalıdır. ❗Kusma ilaçları sadece hastane koşullarında ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır. İshal kesiciler bağırsak hareketlerini yavaşlatarak durumu kötüleştirebileceği için kaçınılmalıdır. ❗Ateş, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetler başladığında en kısa sürede doktora başvurulması gerekir ancak ne yazık ki en sık karşılaştığımız problem, ailelerin hastaneye geç başvuru yapması, öncesinde ise bu tür fayda yerine aslında daha zarar veren uygulamalara yönelmeleri oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/mutasyonlu-grip-salgini-acil-servisleri-rehin-aldi-h3n2-ile-virus-yenilenmis-hale-geldi--1101310493.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rotavirüs, rotavirüs nedir, rotavirüs nasıl anlaşılır, rotavirüs belirtileri, rotavirüs aşısı, rotavirüs nasıl geçer, rotavirüs nasıl bulaşır, rotavirüs neyden bulaşır, rotavirüs ne kadar sürer, rotavirüs öldürür mü