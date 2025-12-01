https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/cep-telefonu-aboneliginde-degisiklik-geliyor-hatlar-3-ayda-otomatik-kapanacak-1101435644.html

Cep telefonu aboneliğinde değişiklik geliyor: Hatlar 3 ayda otomatik kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde değişiklik geliyor: Hatlar 3 ayda otomatik kapanacak

Sputnik Türkiye

01.12.2025

TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısı, cep telefonu abonelik sistemi üzerinde köklü değişiklikler içeriyor. Teklife göre, işletmeciler, resmi kimlik niteliği taşısa bile elektronik kimlik doğrulama özelliği bulunmayan belgelerle abonelik kaydı yapamayacak.Abonelik işlemleri yalnızca kimlik belgesinin, yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik verilerinin ya da kimlik doğrulayıcı şifrelerin teyidiyle gerçekleştirilebilecek.Yabancı uyruklular için yeni doğrulama sistemiDüzenlemeyle, Türkiye’de mobil hat sahibi yabancıların abonelik süreçleri yeniden yapılandırılıyor. Elektronik kimlik doğrulama belgesi bulunmayan yabancı uyruklular için, işletmeciler kimlik, yüz veya parmak izi biyometrik verilerini Göç İdaresi Başkanlığı’ndan temin edecek.Diplomatlar ve aileleri bu zorunluluğun dışında tutulacak.Hatlar 3 ayda otomatik kapanacakTasarıdaki en çarpıcı maddelerden biri, abonelerin hayatta olup olmadığının 3 ayda bir kontrol edilmesi. İşletmeciler, resmi makamlardan doğrulama yapamadıkları abonelerin hatlarını iptal edecek.Bu düzenleme, hem sahte aboneliklerin hem de uzun süredir kullanılmayan hatların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.Bir kişi adına onlarca hat dönemi bitiyorTasarıya göre, işletmeciler BTK tarafından belirlenecek sınırdan fazla abonelik kaydı yapamayacak. Limit aşımı durumunda, işletmeci fazla hatlara hizmet vermeyi reddedecek.Bu uygulamanın temel amacı, suç ve dolandırıcılık amacıyla çoklu hat kullanımını önlemek.Yabancılara özel numara tahsisi geliyorYeni düzenlemeyle yabancı uyruklu gerçek kişilere mobil haberleşme hatlarına özgü özel numara tahsis edilecek. Kimliği teyit edilemeyen yabancı uyrukluların hatlarının şebeke bağlantısı, verilen süre sonunda otomatik kesilecek.Operatörün hükümlere aykırı her bir hat için 20 bin TL idari para cezası ödemesi öngörülüyor.6 ay içinde uyum zorunluluğuYabancı uyruklu aboneler, mevcut hatlarını 6 ay içinde düzenlemeye uygun hâle getirmekle yükümlü olacak. Aksi halde hatların bağlantısı kesilecek.Düzenlemenin gerekçesinde, mobil hatların dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarda yoğun şekilde kullanıldığı belirtildi. Tasarıyla, suçta kullanıldığı tespit edilen hatların derhal kapatılması, kimliksiz aboneliklerin önüne geçilmesi ve çoklu hat kullanımının sınırlandırılması amaçlanıyor.

