https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yunanistanda-yuz-binlerce-koyun-ve-keci-salginda-itlaf-edildi-koyun-cicegi-1101437064.html
Yunanistan'da yüz binlerce koyun ve keçi salgında itlaf edildi: Koyun çiçeği
Yunanistan'da yüz binlerce koyun ve keçi salgında itlaf edildi: Koyun çiçeği
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da koyun çiçeği veya keçi çiçeği adı verilen bulaşıcı hastalık sebebiyle yüz binlerce yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi. Koyun çiçeği ve keçi... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T10:32+0300
2025-12-01T10:32+0300
2025-12-01T10:32+0300
dünya
yunanistan
keçi
koyun
koyun çiçeği
keçi çiçeği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081045467_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2099c298bafd92250728e1ae0e4234e8.jpg
Yunanistan'da küçük baş hayvanlarda başlayan çiçek salgını sebebiyle şimdiye kadar yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi. İlk vakalar 2024 yılında tespit edilmişti ve hastalık bugüne kadar ülke geneline yayıldı. Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'nın son verilerine göre, sadece kasım ortasına kadar toplam bin 702 vaka kaydedildi.Bir çiftlikte tek bir vakanın tespit edilmesi, tüm sürünün önleyici amaçlarla itlaf edilmesi anlamına geliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 417 bin koyun ve keçi itlaf edildi.Yunabistan keçi ve koyun sütüyle yapılan feta peyniri üretiminde üst sıralarda yer alıyor. Yunan İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre, Yunanistan geçen yıl 785 milyon euro feta peyniri ihraç etti. Bunun 520 milyon eurosu AB ülkelerine, 90 milyon eurosu isse İngiltere'ye yapıldı. Koyun çiçeği, keçi çiçeği nedir?Hayvan Sağlığı Dünya Organizasyonu verilerinde hastalık koyun çiçeği veya keçi çiçeği olarak geçiyor. Koyun ve keçilerde yaygın olarak ateşle başlayan hastalık sırasında küçük baş hayvanlarda yaygın papüller veya nodüller, veziküller (nadiren), iç lezyonlar (özellikle akciğerlerde) görülüyor. Hastalık ölümle sonuçlanıyor. Her iki hastalığa da koyun ve keçileri enfekte edebilen Capripoxvirus suşları neden olur. Koyun çiçeği virüsü (SPPV) ve keçi çiçeği virüsü (GTPV), koyun çiçeği ve keçi çiçeğinin etken maddeleridir ve yumrulu deri hastalığı virüsü, Poxviridae familyasında Capripoxvirus cinsini oluşturur .
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/abdde-geyik-salgini-iklim-krizi-kirsal-ekonomileri-vuruyor-1100367558.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081045467_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0685a59b3eee8173747f7b2a0fd54809.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yunanistan, keçi, koyun, koyun çiçeği, keçi çiçeği
yunanistan, keçi, koyun, koyun çiçeği, keçi çiçeği
Yunanistan'da yüz binlerce koyun ve keçi salgında itlaf edildi: Koyun çiçeği
Yunanistan'da koyun çiçeği veya keçi çiçeği adı verilen bulaşıcı hastalık sebebiyle yüz binlerce yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi. Koyun çiçeği ve keçi çiçeği, koyun ve keçilerde ateş, yaygın papüller veya nodüller, iç lezyonlar (özellikle akciğerlerde) ve ölümle karakterize olan bir viral hastalık olarak biliniyor.
Yunanistan'da küçük baş hayvanlarda başlayan çiçek salgını sebebiyle şimdiye kadar yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi. İlk vakalar 2024 yılında tespit edilmişti ve hastalık bugüne kadar ülke geneline yayıldı.
Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'nın son verilerine göre, sadece kasım ortasına kadar toplam bin 702 vaka kaydedildi.
Bir çiftlikte tek bir vakanın tespit edilmesi, tüm sürünün önleyici amaçlarla itlaf edilmesi anlamına geliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 417 bin koyun ve keçi itlaf edildi.
Yunabistan keçi ve koyun sütüyle yapılan feta peyniri üretiminde üst sıralarda yer alıyor. Yunan İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre, Yunanistan geçen yıl 785 milyon euro feta peyniri ihraç etti. Bunun 520 milyon eurosu AB ülkelerine, 90 milyon eurosu isse İngiltere'ye yapıldı.
Koyun çiçeği, keçi çiçeği nedir?
Hayvan Sağlığı Dünya Organizasyonu verilerinde hastalık koyun çiçeği veya keçi çiçeği olarak geçiyor. Koyun ve keçilerde yaygın olarak ateşle başlayan hastalık sırasında küçük baş hayvanlarda yaygın papüller veya nodüller, veziküller (nadiren), iç lezyonlar (özellikle akciğerlerde) görülüyor. Hastalık ölümle sonuçlanıyor.
Her iki hastalığa da koyun ve keçileri enfekte edebilen Capripoxvirus suşları neden olur. Koyun çiçeği virüsü (SPPV) ve keçi çiçeği virüsü (GTPV), koyun çiçeği ve keçi çiçeğinin etken maddeleridir ve yumrulu deri hastalığı virüsü, Poxviridae familyasında Capripoxvirus cinsini oluşturur .