Yunanistan'da yüz binlerce koyun ve keçi salgında itlaf edildi: Koyun çiçeği

Yunanistan'da koyun çiçeği veya keçi çiçeği adı verilen bulaşıcı hastalık sebebiyle yüz binlerce yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi. 01.12.2025

Yunanistan'da küçük baş hayvanlarda başlayan çiçek salgını sebebiyle şimdiye kadar yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi. İlk vakalar 2024 yılında tespit edilmişti ve hastalık bugüne kadar ülke geneline yayıldı. Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'nın son verilerine göre, sadece kasım ortasına kadar toplam bin 702 vaka kaydedildi.Bir çiftlikte tek bir vakanın tespit edilmesi, tüm sürünün önleyici amaçlarla itlaf edilmesi anlamına geliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 417 bin koyun ve keçi itlaf edildi.Yunabistan keçi ve koyun sütüyle yapılan feta peyniri üretiminde üst sıralarda yer alıyor. Yunan İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre, Yunanistan geçen yıl 785 milyon euro feta peyniri ihraç etti. Bunun 520 milyon eurosu AB ülkelerine, 90 milyon eurosu isse İngiltere'ye yapıldı. Koyun çiçeği, keçi çiçeği nedir?Hayvan Sağlığı Dünya Organizasyonu verilerinde hastalık koyun çiçeği veya keçi çiçeği olarak geçiyor. Koyun ve keçilerde yaygın olarak ateşle başlayan hastalık sırasında küçük baş hayvanlarda yaygın papüller veya nodüller, veziküller (nadiren), iç lezyonlar (özellikle akciğerlerde) görülüyor. Hastalık ölümle sonuçlanıyor. Her iki hastalığa da koyun ve keçileri enfekte edebilen Capripoxvirus suşları neden olur. Koyun çiçeği virüsü (SPPV) ve keçi çiçeği virüsü (GTPV), koyun çiçeği ve keçi çiçeğinin etken maddeleridir ve yumrulu deri hastalığı virüsü, Poxviridae familyasında Capripoxvirus cinsini oluşturur .

