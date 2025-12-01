https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yilin-son-ayinda-ekonomi-gundemi-kasim-enflasyonu-yilin-son-faiz-karari-ve-asgari-ucret-aciklanacak-1101436408.html

Yılın son ayında ekonomi gündemi: Kasım enflasyonu, yılın son faiz kararı ve asgari ücret açıklanacak

Yılın son ayında ekonomi gündemi: Kasım enflasyonu, yılın son faiz kararı ve asgari ücret açıklanacak

Türkiye ekonomisi Aralık ayına ekonomi gündemiyle girdi. Bugün 3’üncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Bütçe çalışmaları ay sonuna kadar sürecek. Kasım ayı... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye ekonomisi aralık ayına önemli veri ve kararların yer aldığı hareketli bir takvimle giriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı 2026 bütçesini sunacak. Ardından bütçe görüşmeleri Genel Kurul’a taşınacak.Kasım ayı enflasyon verileri, 3 Aralık’ta belli olacak. Hemen ardından 4 Aralık’ta Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.Yılın son faiz kararı için gözler Merkez Bankası’ndaPara Politikası Kurulu, 11 Aralık’ta yılın son toplantısını gerçekleştirecek. Ekim ayında faizi 100 baz puan indiren Merkez Bankası’nın yönlendirmeleri piyasalar tarafından yakından izlenecek. Banka ayrıca 12 Aralık’ta cari denge verilerini açıklayacak.Asgari ücrette kritik süreç başladıMilyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararında. Komisyon çalışmalarının 31 Aralık’a kadar tamamlanması bekleniyor.Yılın son verisi iş gücü istatistikleri olacak2024 yılının son verisi ise 30 Aralık’ta açıklanacak iş gücü istatistikleri olacak.

