Yardım etmek yerine gasp ettiler: Beyoğlu'nda sokak ortasında bayılan kişinin telefonu çalındı

Beyoğlu'nda yerde baygın halde yatan kişinin cep telefonunu çalındı. Olay anına dair görüntüler de yayınlanırken, şüpheliler tutuklandı. 01.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda bir sokakta yürüyen E.Y. henüz bilinmeyen nedenle düşüp bayıldı.Bayılan kişi gasp edildiSokaktan geçen B.T. ve C.C.D. ise yanına geldikleri E.Y'nin cep telefonunu çalıp olay yerinden uzaklaştı.Hırsızlar tutuklandıŞikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan, E.Y'nin cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Olay anı görüntüleri de yayınlandıGörüntülerde, 2 şüphelinin sokakta baygın halde yatan E.Y'nin yanından geçtikleri görülüyor. Kayıtlarda, şüphelilerden birinin geri dönerek E.Y'nin cep telefonunu çalması ve zanlıların bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.
