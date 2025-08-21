https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/yatak-odasinda-ayak-izi-gordu-hirsiz-suphesi-dogru-cikti-iki-yillik-birikimi-gitti-1098738300.html

Yatak odasında ayak izi gördü, hırsız şüphesi doğru çıktı: 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı

Yatak odasında ayak izi gördü, hırsız şüphesi doğru çıktı: 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Kağıthane'de yaşayan kadın işten geldiğinde kilitli kapısını açtı ve evine girdi. Yatak odasındaki ayak izini görünce soyulduğunu anlayan kadın 500... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T10:48+0300

2025-08-21T10:48+0300

2025-08-21T10:48+0300

türki̇ye

hırsız

i̇stanbul

kapı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098739482_0:594:1024:1170_1920x0_80_0_0_428748bfdac5e8d19d90022549b0f525.png

İstanbul'da yaşayan Tuğba Koyun evindeki ayak izinden soyulduğunu anladı. Kağıthane'deki evine kilitli kapıyı açarak giren genç kadın, yatak odasında ayak izi gördü. Eve birinin girdiğinden şüphelenince, ziynet eşyalarını kontrol etti.Star TV'den Tugay Saday'ın haberine göre Koyun, "Kapılar kilitliydi. Açtım girdim. Yorgundum. Yatak odama geçtim. Üzerimi çıkarıp yatacaktım. Baktım yerde kocaman ayak izi. Benim ziynet eşyalarım vardı. Acaba dedim onlar yerinde yok m? Açtığımda baktım gerçekten yerinde yoktu." dedi.500 bin liralık eşyası yokKoyun'un iddiasına göre 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı."Param vardı ona dokunulmamıştı." diyen Koyun, "Telefona dokunulmamıştı. Altınım künyelerim gitmişti. Telefonda parmak izi aldılar. Evde dağınıklık yoktu. Ev olduğu gibiydi. kesin bilen biri aldı." ifadelerini kullandı.Arkadaşından şüpheleniyorKoyun, "Dostum dediğim arkadaşım vardı. Beraber çalışıyoruz. Onun maddi durumu sıkıntılıydı. Zaten şüphelendiğim o ve erkek arkadaşı. Altınlarım çalındıktan dört gün sonra Fethiye'ye tatile gitmişler. Benim altınlarım çalındıktan sonra işe de gelmedi." dedi.Avukat Murat Ustabaşı ise "Aslında işi gücü olmayan parası olmayan hırsızın hırsızlıktan hemen sonra tatile gittiği, bunu da sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bu hesapları incelediğimizde şahsın olay günü şapkasından taktığı çantasına kadar hatta ayakkabısına kadar aynı kıyafetleri giydiğini tespit ettik." iddiasında bulundu.Şikayetçi olduÖte yandan ifadeleri alınan çift serbest bırakıldı. Savcılığa şikâyette bulunan Koyun, hırsızın yakalanmasını bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/brad-pittin-evine-hirsiz-girdi-1097375408.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırsız, i̇stanbul, kapı