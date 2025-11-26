https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/yapay-zekanin-vaftiz-babasi-toplumun-tam-cokusunu-ongoruyor-1101305793.html

Yapay zekanın vaftiz babası ‘toplumun tam çöküşünü’ öngörüyor

Yapay zekanın vaftiz babası ‘toplumun tam çöküşünü’ öngörüyor

Sputnik Türkiye

Britanyalı bilgisayar bilimci ve yapay zeka 'vaftiz babası' Geoffrey Hinton, yapay zekanın ‘kırılgan toplum’ üzerinde yaratacağı yıkıcı etkileri hakkında öngörüler yaparken, ülkelerin ‘dış müdahale aracı olabileceğini’ de ekledi.

2025-11-26T12:40+0300

2025-11-26T12:40+0300

2025-11-26T12:40+0300

yaşam

yapay zeka

ai

geoffrey hinton

bernie sanders

yann lecun

georgetown

montreal

granada (futbol kulübü)

meta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101305586_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2c35ff49b7fbbfa3b4aee1f3a9c60e9c.jpg

Yapay zekanın üç 'vaftiz babası’ olarak anılan biri olan Geoffrey Hinton, geliştirilmesine yardımcı olduğu teknoloji hakkında yeni bir kasvetli uyarı yaptı.Britanyalı bilgisayar bilimci Georgetown University’de Senatör Bernie Sanders ile yaptığı bir saatlik halka açık söyleşide, yapay zekanın toplumu nasıl tamamen altüst edeceğine dair öngörülerini sıraladı.Hinton, 'İşlerini kaybeden insanların gidecek başka işleri olmayacak' diye konuşurken ekledi:‘Dış müdahale aracı olabilir’Hinton’a göre yapay zeka makineleri dış müdahaleler için güçlü bir araç olabilir. Çünkü ABD askeri-endüstriyel kompleksi açısından, yurt dışında yapay zeka robotları konuşlandırmak 'siyasi tepkiye' yol açacak asker ölümlerine yol açmayacak.Hinton, Sanders’a şunları söyledi: 'Bence bu durum, zengin ve güçlü ülkelerin Granada gibi küçük ülkelere müdahale etmesinin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldıracak.'Neden ‘vaftiz babası’ deniyor?Hinton, bugün yapay zeka patlamasını besleyen üretken yapay zeka modellerinin temelini oluşturan derin öğrenme tekniklerinin öncüsü. Sinir ağları üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde 2018’de Turing Ödülü aldı. Ödülü Montreal Üniversitesi’nden Yoshua Bengio ve Meta’nın eski baş yapay zeka bilimcisi Yann LeCun ile paylaştı. Bu üçlü yapay zekanın 'vaftiz babaları' olarak tanınıyor.Üç bilim insanı da teknolojinin riskleri konusunda görüş bildiriyor, ancak farklı dozlarda. Hinton ise Google’daki görevinden 2023’te ayrıldıktan sonra 'hayat boyu yaptığı işe pişman olduğunu' söylemesiyle en çok dikkat çeken isim oldu.Hinton, ayrıca OpenAI’ın GPT-5 gibi en yeni modellerinin 'bizden binlerce kat daha fazla şey bildiğini' iddia ediyor.Önde gelen büyük dil modelleri, bir insanın ömrü boyunca öğrenebileceğinin katbekat üzerinde dev veri kümeleriyle eğitiliyor olsa da, birçok uzman bunun yapay zekanın gerçekten 'bildiği' anlamına gelmediğini savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/bmden-yapay-zeka-uyarisi-modern-cagin-frankensteini-olabilir-1101242488.html

georgetown

montreal

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, ai, geoffrey hinton, iş gücü, öngörüler, haberler