https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/uretici-ve-market-arasindaki-fark-yuzde-3928e-ulasti-kasim-ayinin-zam-sampiyonu-da-belli-oldu-1101438704.html

Üretici ve market arasındaki fark yüzde 392.8'e ulaştı: Kasım ayının zam şampiyonu da belli oldu

Üretici ve market arasındaki fark yüzde 392.8'e ulaştı: Kasım ayının zam şampiyonu da belli oldu

Sputnik Türkiye

Kasım ayı verilerine göre, üretici ve market arasındaki fiyat farkları ortaya çıktı. Mandalina 4.9 kat, portakal 3.1 kat, ıspanak 3 kat, maydanoz, havuç ve... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T10:57+0300

2025-12-01T10:57+0300

2025-12-01T11:01+0300

ekonomi̇

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

market

üretici

fiyat

fiyat artışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088647340_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d17e63696758f6c4463d4106a52e9cac.jpg

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklarını açıkladı. Buna göre kasım ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 392,86 ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat farkını yüzde 206,87 ile portakal, yüzde 203,80 ile ıspanak, yüzde 191,39 ile maydanoz ve yüzde 189,17 ile havuç takip etti. Kasım ayında markette fiyatı en çok yükselen ürün de pırasa oldu. Fiyatı en çok azalan ürün ise marul oldu. Mandalinada üretici ve market arasındaki fark 4.9'a ulaştıKasım ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 392,86 ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat farkını yüzde 206,87 ile portakal, yüzde 203,80 ile ıspanak, yüzde 191,39 ile maydanoz ve yüzde 189,17 ile havuç takip etti.Mandalina 4.9 kat, portakal 3.1 kat, ıspanak 3 kat, maydanoz, havuç ve kuru incir 2.9 kat fazlaya satıldı. Üreticide 6 lira 20 kuruş olan mandalina 30 lira 56 kuruşa, 16 lira 80 kuruş olan portakal 51 lira 55 kuruşa, 17 lira 53 kuruş olan ıspanak 53 lira 27 kuruşa, 5 lira 9 kuruş olan maydanoz 14 lira 82 kuruşa, 11 lira olan havuç 31 lira 81 kuruşa markette satıldı.Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün markette pırasa, üreticide ise patates olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette marul, üreticide portakal oldu.42 ürünün 18’inde fiyat artışı görüldüKasım ayında markette 42 ürünün 18’inde fiyat artışı, 24 ’ünde fiyat düşüşü oldu. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 149,5 ile pırasa oldu. Pırasadaki fiyat artışını yüzde 118,3 ile ıspanak, yüzde 71,7 ile fındık, yüzde 58,5 ile antep fıstığı takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 55 ile marul oldu. Maruldaki fiyat düşüşünü yüzde 46,6 ile portakal, yüzde 43,3 ile kuru soğan izledi.Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 43,1 ile portakalda görüldüKasım ayında üreticide 34 ürünün 10’nunda fiyat artışı olurken 18’inde fiyat düşüşü görüldü. 6 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 43,1 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat düşüşünü yüzde 38 ile mandalina, yüzde 36,5 ile karnabahar, yüzde 30,8 ile kabak izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 34,9 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 34,6 ile salatalık, yüzde 17,2 ile pırasa ve 15,8 ile kuru incir izledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/memur-ve-emeklinin-gozu-kasim-ayi-enflasyon-verilerinde-enflasyon-ne-zaman-aciklanacak-1101437140.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye ziraat odaları birliği (tzob), market, üretici, fiyat, fiyat artışı