https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/airbus-a320de-yazilim-arizasi-havayollari-ucuslari-kontrollu-sekilde-surduruyor-1101425640.html

Airbus A320’de yazılım arızası: Havayolları uçuşları kontrollü şekilde sürdürüyor

Airbus A320’de yazılım arızası: Havayolları uçuşları kontrollü şekilde sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde Airbus A320 uçaklarında tespit edilen yazılım arızası, bazı seferlerde plan değişikliklerine yol açtı. Ayrıntılar haberde...

2025-11-30T14:35+0300

2025-11-30T14:35+0300

2025-11-30T14:37+0300

dünya

airbus

airbus a320

asya

haberler

dünya

avrupa havacılık güvenliği ajansı (easa)

air india

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101425420_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_645c15791f59b922827e4acc5537d159.jpg

Airbus’tan yapılan açıklamaya göre, A320 ailesinde yer alan uçaklarda kullanılan uçuş kontrol sistemindeki yazılımsal bir aksaklık tespit edildi.Hata, özellikle yoğun güneş patlaması gibi olağandışı koşullar altında, uçağın kontrol bilgisayarlarındaki verilerin bozulmasına yol açabiliyor.Bu risk üzerine, Airbus ve ilgili sivil havacılık otoriteleri ile European Union Aviation Safety Agency (EASA) harekete geçerek, sorunlu yazılımın derhal düzeltilmesini zorunlu kıldı. Küresel ölçek: 6 bin uçakAirbus’ın duyurusuna göre, dünya genelinde yaklaşık 6 bin A320 ailesi uçağı, bu da küresel A320 filosunun yarısına tekabül ediyor, bu güncellemeden etkileniyor. Bu, Airbus’ın 55 yıllık tarihinde gelinen en geniş çaplı ‘yazılım müdahalesi’ olarak tanımlanıyor. Güncelleme, erteleme, iptalHavayolları acil bakım ve yazılım yüklemesi programları devreye koydu. Operasyonel olarak bu, uçakların kalkmadan önce 2-3 saat için yere indirilmesi, bazı uçuşlarda gecikme ya da iptal, bakım tesisleri ve personel planlamasında yoğunluk anlamına geliyor.ABD’de American Airlines’in filosundaki 480’den fazla A320 uçağından başlangıçta 340’ı güncelleme gerektiriyordu, daha sonra bu sayı 209’a düştü. Havayolu, güncellemelerin büyük bölümünü kısa sürede tamamlamayı planlıyor. Hindistan’da ise bazı havayolları (IndiGo, Air India ve Air India Express) toplam 338 A320 uçağını kapsayan güncelleme sürecine başladı. Bazı uçuşlarda 60-90 dakika gecikmeler yaşandı.Uçuş güvenliği ve yolcu bilgilendirmesiGelişme, özellikle Amerika’da tatil dönüş trafiği başlayan ve seyahat yoğunluğunun en yüksek olduğu dönemlerden birine denk geldi. Başta Amerika, Avrupa, Asya ve Hindistan olmak üzere çok sayıda ülkede havayolları zorlu bir bakım yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220707/thy-airbus-a350-900-tipi-7nci-ucagi-filosuna-katti-1058409952.html

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

airbus, airbus a320, yazılım, arıza, dünya, havayolları, aksaklık, yazılım arızası, uçuşlar, gecikme, haberler, airbus haberleri