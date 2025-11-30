https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/airbus-a320de-yazilim-arizasi-havayollari-ucuslari-kontrollu-sekilde-surduruyor-1101425640.html
Airbus A320’de yazılım arızası: Havayolları uçuşları kontrollü şekilde sürdürüyor
Airbus A320’de yazılım arızası: Havayolları uçuşları kontrollü şekilde sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde Airbus A320 uçaklarında tespit edilen yazılım arızası, bazı seferlerde plan değişikliklerine yol açtı. Ayrıntılar haberde...
2025-11-30T14:35+0300
2025-11-30T14:35+0300
2025-11-30T14:37+0300
dünya
airbus
airbus a320
asya
haberler
dünya
avrupa havacılık güvenliği ajansı (easa)
air india
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101425420_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_645c15791f59b922827e4acc5537d159.jpg
Airbus’tan yapılan açıklamaya göre, A320 ailesinde yer alan uçaklarda kullanılan uçuş kontrol sistemindeki yazılımsal bir aksaklık tespit edildi.Hata, özellikle yoğun güneş patlaması gibi olağandışı koşullar altında, uçağın kontrol bilgisayarlarındaki verilerin bozulmasına yol açabiliyor.Bu risk üzerine, Airbus ve ilgili sivil havacılık otoriteleri ile European Union Aviation Safety Agency (EASA) harekete geçerek, sorunlu yazılımın derhal düzeltilmesini zorunlu kıldı. Küresel ölçek: 6 bin uçakAirbus’ın duyurusuna göre, dünya genelinde yaklaşık 6 bin A320 ailesi uçağı, bu da küresel A320 filosunun yarısına tekabül ediyor, bu güncellemeden etkileniyor. Bu, Airbus’ın 55 yıllık tarihinde gelinen en geniş çaplı ‘yazılım müdahalesi’ olarak tanımlanıyor. Güncelleme, erteleme, iptalHavayolları acil bakım ve yazılım yüklemesi programları devreye koydu. Operasyonel olarak bu, uçakların kalkmadan önce 2-3 saat için yere indirilmesi, bazı uçuşlarda gecikme ya da iptal, bakım tesisleri ve personel planlamasında yoğunluk anlamına geliyor.ABD’de American Airlines’in filosundaki 480’den fazla A320 uçağından başlangıçta 340’ı güncelleme gerektiriyordu, daha sonra bu sayı 209’a düştü. Havayolu, güncellemelerin büyük bölümünü kısa sürede tamamlamayı planlıyor. Hindistan’da ise bazı havayolları (IndiGo, Air India ve Air India Express) toplam 338 A320 uçağını kapsayan güncelleme sürecine başladı. Bazı uçuşlarda 60-90 dakika gecikmeler yaşandı.Uçuş güvenliği ve yolcu bilgilendirmesiGelişme, özellikle Amerika’da tatil dönüş trafiği başlayan ve seyahat yoğunluğunun en yüksek olduğu dönemlerden birine denk geldi. Başta Amerika, Avrupa, Asya ve Hindistan olmak üzere çok sayıda ülkede havayolları zorlu bir bakım yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220707/thy-airbus-a350-900-tipi-7nci-ucagi-filosuna-katti-1058409952.html
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101425420_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_159393a3b690fbc6a28037d37fa0b8d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
airbus, airbus a320, yazılım, arıza, dünya, havayolları, aksaklık, yazılım arızası, uçuşlar, gecikme, haberler, airbus haberleri
airbus, airbus a320, yazılım, arıza, dünya, havayolları, aksaklık, yazılım arızası, uçuşlar, gecikme, haberler, airbus haberleri
Airbus A320’de yazılım arızası: Havayolları uçuşları kontrollü şekilde sürdürüyor
14:35 30.11.2025 (güncellendi: 14:37 30.11.2025)
Dünya genelinde Airbus A320 uçaklarında tespit edilen yazılım arızası, bazı seferlerde plan değişikliklerine yol açtı. Havacılık şirketleri, sorunun yolcuların güvenliğini doğrudan etkilemediğini belirtirken, uçuş operasyonlarını dikkatle yönetiyor.
Airbus’tan yapılan açıklamaya göre, A320 ailesinde yer alan uçaklarda kullanılan uçuş kontrol sistemindeki yazılımsal bir aksaklık tespit edildi.
Hata, özellikle yoğun güneş patlaması gibi olağandışı koşullar altında, uçağın kontrol bilgisayarlarındaki verilerin bozulmasına yol açabiliyor.
Bu risk üzerine, Airbus ve ilgili sivil havacılık otoriteleri ile European Union Aviation Safety Agency (EASA) harekete geçerek, sorunlu yazılımın derhal düzeltilmesini
zorunlu kıldı.
Küresel ölçek: 6 bin uçak
Airbus’ın duyurusuna göre, dünya genelinde yaklaşık 6 bin A320 ailesi uçağı, bu da küresel A320 filosunun yarısına tekabül ediyor, bu güncellemeden etkileniyor. Bu, Airbus’ın 55 yıllık tarihinde gelinen en geniş çaplı ‘yazılım müdahalesi’
olarak tanımlanıyor.
Güncelleme, erteleme, iptal
Havayolları acil bakım ve yazılım yüklemesi programları devreye koydu. Operasyonel olarak bu, uçakların kalkmadan önce 2-3 saat için yere indirilmesi, bazı uçuşlarda gecikme ya da iptal, bakım tesisleri ve personel planlamasında yoğunluk anlamına geliyor.
ABD’de American Airlines’in filosundaki 480’den fazla A320 uçağından başlangıçta 340’ı güncelleme gerektiriyordu, daha sonra bu sayı 209’a düştü. Havayolu, güncellemelerin büyük bölümünü kısa sürede tamamlamayı planlıyor.
Hindistan’da ise bazı havayolları (IndiGo, Air India ve Air India Express) toplam 338 A320 uçağını kapsayan güncelleme sürecine başladı. Bazı uçuşlarda 60-90 dakika gecikmeler yaşandı.
Uçuş güvenliği ve yolcu bilgilendirmesi
Airbus ve havayolları, hatanın uçuş güvenliğini doğrudan ‘tehlikeye attığını’ bildirmiyor.
Bunun yerine, gerekli yazılım güncellemesinin ‘bilinen ve önlenebilir bir risk’ olduğu belirtiliyor.
Gelişme, özellikle Amerika’da tatil dönüş trafiği başlayan ve seyahat yoğunluğunun en yüksek olduğu dönemlerden birine denk geldi. Başta Amerika, Avrupa, Asya ve Hindistan olmak üzere çok sayıda ülkede havayolları zorlu bir bakım yaşadı.