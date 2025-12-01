https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/turkiyeden-cikan-yeni-harita-bronz-cagi-dengelerini-altust-ediyor-1101457697.html

Türkiye’den çıkan yeni harita Bronz Çağı dengelerini altüst ediyor

Türkiye’nin batısında yüzlerce Bronz Çağı yerleşiminde yapılan kapsamlı inceleme, uzun süredir tarihçileri ikiye bölen bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Yeni yayımlanan veri tabanı, Ege kıyılarından İç Batı Anadolu’ya uzanan hat üzerinde ‘çapı 100 metreden büyük 483 yerleşimi’ ortaya koyuyor. Bu alanlarda Bronz Çağı’na tarihlenen çanak çömleklerin bulunması, New Scientist’in haberine göre bölgede ‘yüzyıllarca süren yoğun ve düzenli bir yaşamın’ işaretlerini sunuyor.Bu tablo, yaklaşık ‘3 bin 200 yıl önce Doğu Akdeniz’i sarsan Bronz Çağı çöküşünde bugüne dek hep ikinci planda kalan Luvi uygarlığının kilit rol oynamış olabileceği’ görüşünü güçlendiriyor.‘Sıkışmış değil, güçlüydüler’Luwian Studies Başkanı Eberhard Zangger’e göre, tarih yazımı Batı Anadolu’daki bu kültürü uzun süre ‘boşluk bölgesi’ gibi ele aldı. Oysa Mikenler ile Hititler arasında kalan bölge, ‘bağımsız ve askeri açıdan ciddi kapasiteye sahip Luvi devletlerinin’ alanıydı.Yaklaşık 10 yıl boyunca kazı raporlarını inceleyen ve birçok alanı ziyaret eden Zangger, bugün açıklanan listeyle ilgili şunu söylüyor:Türkiye yine merkezdeYeni çalışma, Batı Anadolu’nun Bronz Çağı haritasını kökten değiştirebilir.Bu da Türkiye topraklarındaki arkeolojik mirasın, Bronz Çağı’na ilişkin uluslararası anlatıyı ‘bir kez daha kökten sarsma potansiyeli’ taşıdığı anlamına geliyor.En hararetli iddia ise şu:Bu bakışa göre, M.Ö. 1200’lerde Hitit başkentinin yıkılışı ve Antik Mısır’a yönelik saldırılar, tarihi kaynakların “Deniz Kavimleri” dediği grupların değil, ‘Luvilerden oluşan geniş bir koalisyonun’ eseri olabilir.‘Truva Savaşı' bağlantısıZangger, Truva Savaşı efsanesinin de bu güç dengesine dair ipuçları taşıdığını düşünüyor.

