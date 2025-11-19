2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde yeni keşif: Kazılarda 5 mask gün yüzüne çıkarıldı

Osmaniye’nin önemli arkeolojik alanlarından Kastabala Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait tiyatro alanında 5 yeni mask kabartması (yüz kalıbı) daha gün yüzüne çıkarıldı. Böylece antik tiyatroda şimdiye kadar bulunan mask sayısı 36’ya yükselmiş oldu.
Osmaniye’nin önemli arkeolojik alanlarından Kastabala Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait tiyatro alanında 5 yeni mask kabartması (yüz kalıbı) daha gün yüzüne çıkarıldı. Böylece antik tiyatroda şimdiye kadar bulunan mask sayısı 36’ya yükselmiş oldu.
Yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Kastabala’da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) işbirliğinde yürütülen kazılar, OKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor.
Yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Kastabala’da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) işbirliğinde yürütülen kazılar, OKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor.
Çalışmalar, MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildiği değerlendirilen tiyatro yapısında yoğunlaşıyor.
Çalışmalar, MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildiği değerlendirilen tiyatro yapısında yoğunlaşıyor.
Kazılarda bulunan yeni kabartmalar arasında en dikkat çekici olanı, yaşlı bir düşünür ya da filozofu betimleyen mask oldu. Doç. Dr. Demir’e göre bu bulgu, tiyatro alanının yalnızca sahne sanatlarına değil, felsefi ve edebi tartışmalara da ev sahipliği yapan bir kültürel merkez niteliği taşıdığını ortaya koyuyor.
Kazılarda bulunan yeni kabartmalar arasında en dikkat çekici olanı, yaşlı bir düşünür ya da filozofu betimleyen mask oldu. Doç. Dr. Demir’e göre bu bulgu, tiyatro alanının yalnızca sahne sanatlarına değil, felsefi ve edebi tartışmalara da ev sahipliği yapan bir kültürel merkez niteliği taşıdığını ortaya koyuyor.
Demir, yaklaşık 5 bin kişilik kapasiteye sahip tiyatroda daha önce tragedya ve komedya oyunlarına ait maskların bulunduğunu hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kastabala’da sahne binasına ait çok sayıda mimari parçayı ortaya çıkardık. Bu yeni masklarla birlikte alandaki kültürel çeşitliliği daha iyi anlayabiliyoruz. Amacımız hem yapıyı açığa çıkarmak hem de yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere aktarmak”
Demir, yaklaşık 5 bin kişilik kapasiteye sahip tiyatroda daha önce tragedya ve komedya oyunlarına ait maskların bulunduğunu hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kastabala’da sahne binasına ait çok sayıda mimari parçayı ortaya çıkardık. Bu yeni masklarla birlikte alandaki kültürel çeşitliliği daha iyi anlayabiliyoruz. Amacımız hem yapıyı açığa çıkarmak hem de yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere aktarmak”
Buluntuların, bölgedeki doğu ve batı kültürlerinin etkileşimine dair önemli ipuçları taşıdığı ifade ediliyor. Kazı ekibi, tiyatro yapısının restorasyonuna yönelik çalışmaların da devam edeceğini belirtti.
Buluntuların, bölgedeki doğu ve batı kültürlerinin etkileşimine dair önemli ipuçları taşıdığı ifade ediliyor. Kazı ekibi, tiyatro yapısının restorasyonuna yönelik çalışmaların da devam edeceğini belirtti.