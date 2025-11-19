Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanlığı: Ülkenin egemenliğine ciddi bir ihlal
Suriye Dışişleri Bakanlığı: Ülkenin egemenliğine ciddi bir ihlal
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Suriye'nin güneyine yaptığı ziyareti kınadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesi tarafından işgal edilen Suriye'deki tampon bölgeyi ziyaret etti.Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımı "ülkenin egemenliğine ciddi bir ihlal" olarak nitelendirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin "BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çelişen yeni bir oldu-bitti dayatma girişimi" olduğu belirtilerek, İsrail'in işgal altındaki topraklarda saldırgan politikalarını sürdürme çabasının bir parçası olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca Suriye'nin, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından derhal çekilmesi yönündeki çağrısını yenilediği kaydedildi. İşgalin güney Suriye'de attığı tüm adımların "hukuken geçersiz olduğu ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir sonuç doğurmadığı" vurgulandı.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, Netanyahu ve Katz'ın, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'la Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de katılımıyla Suriye'nin güneyindeki tampon bölgede incelemelerde bulunduğunu duyurmuştu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı: Ülkenin egemenliğine ciddi bir ihlal

23:53 19.11.2025
© AANetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AA
Abone ol
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Suriye’nin güneyine yaptığı ziyareti kınadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesi tarafından işgal edilen Suriye’deki tampon bölgeyi ziyaret etti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı bu adımı “ülkenin egemenliğine ciddi bir ihlal” olarak nitelendirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin “BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çelişen yeni bir oldu-bitti dayatma girişimi” olduğu belirtilerek, İsrail’in işgal altındaki topraklarda saldırgan politikalarını sürdürme çabasının bir parçası olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Suriye’nin, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından derhal çekilmesi yönündeki çağrısını yenilediği kaydedildi. İşgalin güney Suriye’de attığı tüm adımların “hukuken geçersiz olduğu ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir sonuç doğurmadığı” vurgulandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, Netanyahu ve Katz’ın, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'la Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de katılımıyla Suriye’nin güneyindeki tampon bölgede incelemelerde bulunduğunu duyurmuştu.
DÜNYA
İsrail, Lübnan’ın 4 bölgesine hava saldırısı düzenledi
16:25
