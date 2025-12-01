Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/trump-yakin-zamanda-maduro-ile-konustugunu-dogruladi-fazla-anlam-yuklemeyin-1101443360.html
Trump, yakın zamanda Maduro ile konuştuğunu doğruladı: Fazla anlam yüklemeyin
Trump, yakın zamanda Maduro ile konuştuğunu doğruladı: Fazla anlam yüklemeyin
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, Venezüella lideri Maduro ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü doğruladı ancak konuşmanın içeriğine dair ayrıntı vermekten kaçındı. İşte Venezüella-ABD gerilimindeki son durum…
2025-12-01T12:29+0300
2025-12-01T12:29+0300
dünya
donald trump
nicolas maduro
telefon
görüşme
ikili görüşme
abd
haberler
venezüella
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101443092_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c9b01fdde1565d6fe3f2a8771c68eb5e.jpg
ABD merkezli The New York Times gazetesi, Donald Trump ile Nicolas Maduro’nun bu ayın başlarında bir telefon görüşmesi yaptığını ve ABD’de yüz yüze bir görüşme ihtimalinin ele alındığını yazmıştı.Telefon görüşmesinin ortaya çıkması, Washington ile Caracas arasındaki gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi. Trump hafta sonu, Venezüella’nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının ‘tamamen kapalı’ kabul edilmesi gerektiğini söylemiş ancak detay paylaşmamıştı.'İyi mi geçti, kötü mü?' sorusuTrump, ilk kez telefon konuşmasını doğrularken, ‘iyi’ ya da ‘kötü’ geçtiği yönündeki soruları yanıtlamadı ve “Bu bir telefon görüşmesiydi” ifadelerini kullandı.ABD başkanına diğer açıklamalarının Venezüella’ya yönelik bir saldırı işaret edip etmediği sorulduğunda, “Fazla anlam yüklemeyin” karşılığını verdi.Seçenekler neler? İngiliz medyası ise Washington’ın Maduro hükümetine yönelik baskıyı artırmak için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve bunlar arasında Maduro’nun 'devrilmesine yönelik girişimlerin ve Karayipler’deki ABD askeri varlığının yeni bir aşamaya geçmesinin' bulunduğunu bildirdi.Bölgede son durumABD ordusu aylardır Karayipler’de ‘uyuşturucu kartellerine karşı’ olduğunu belirttiği ‘operasyonlar’ yürütüyor. Bölgedeki askerî varlık önemli ölçüde güçlendirilirken Trump, CIA’in Venezüella içinde gizli operasyonlar yürütmesine onay verdiğini de doğrulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/venezuelladan-trumpin-hava-sahasi-cikisina-yanit-somurgeci-tehdit-1101423900.html
venezüella
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101443092_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_8c78fcc44d0b3b3e16a0e8f9d74eb6f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trump, madoru, telefon, görüşme, abd, venezuela, son durum, karayipler, abd saldırıları, haberler, venezuela haberleri, son durum, son dakika, son dakika haberler
trump, madoru, telefon, görüşme, abd, venezuela, son durum, karayipler, abd saldırıları, haberler, venezuela haberleri, son durum, son dakika, son dakika haberler

Trump, yakın zamanda Maduro ile konuştuğunu doğruladı: Fazla anlam yüklemeyin

12:29 01.12.2025
Trump-Maduro
Trump-Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
Abone ol
ABD Başkanı, Venezüella lideri Maduro ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü doğruladı ancak konuşmanın içeriğine dair ayrıntı vermekten kaçındı. Trump, “Evet, görüştüm ama yorum yapmak istemiyorum” derken, gerilimle ilgili seçenekler sıralandı.
ABD merkezli The New York Times gazetesi, Donald Trump ile Nicolas Maduro’nun bu ayın başlarında bir telefon görüşmesi yaptığını ve ABD’de yüz yüze bir görüşme ihtimalinin ele alındığını yazmıştı.
Telefon görüşmesinin ortaya çıkması, Washington ile Caracas arasındaki gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi. Trump hafta sonu, Venezüella’nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının ‘tamamen kapalı’ kabul edilmesi gerektiğini söylemiş ancak detay paylaşmamıştı.

'İyi mi geçti, kötü mü?' sorusu

Trump, ilk kez telefon konuşmasını doğrularken, ‘iyi’ ya da ‘kötü’ geçtiği yönündeki soruları yanıtlamadı ve “Bu bir telefon görüşmesiydi” ifadelerini kullandı.
ABD başkanına diğer açıklamalarının Venezüella’ya yönelik bir saldırı işaret edip etmediği sorulduğunda, “Fazla anlam yüklemeyin” karşılığını verdi.

Seçenekler neler?

İngiliz medyası ise Washington’ın Maduro hükümetine yönelik baskıyı artırmak için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve bunlar arasında Maduro’nun 'devrilmesine yönelik girişimlerin ve Karayipler’deki ABD askeri varlığının yeni bir aşamaya geçmesinin' bulunduğunu bildirdi.

Bölgede son durum

ABD ordusu aylardır Karayipler’de ‘uyuşturucu kartellerine karşı’ olduğunu belirttiği ‘operasyonlar’ yürütüyor. Bölgedeki askerî varlık önemli ölçüde güçlendirilirken Trump, CIA’in Venezüella içinde gizli operasyonlar yürütmesine onay verdiğini de doğrulamıştı.
Bölgedeki ABD varlığı Pentagon’un konuşlandırması kapsamında bölgede 15 binden fazla asker ve bir düzineden fazla savaş gemisi bulunuyor. Eylül’den bu yana Karayipler ve Pasifik’te ‘uyuşturucu taşıdığı’ iddia edilen teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenlendi ve 83 kişi öldü.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
DÜNYA
Venezüella’dan Trump’ın hava sahası çıkışına yanıt: Sömürgeci tehdit
Dün, 12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала