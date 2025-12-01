https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/trump-yakin-zamanda-maduro-ile-konustugunu-dogruladi-fazla-anlam-yuklemeyin-1101443360.html

Trump, yakın zamanda Maduro ile konuştuğunu doğruladı: Fazla anlam yüklemeyin

ABD Başkanı, Venezüella lideri Maduro ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü doğruladı ancak konuşmanın içeriğine dair ayrıntı vermekten kaçındı. İşte Venezüella-ABD gerilimindeki son durum…

ABD merkezli The New York Times gazetesi, Donald Trump ile Nicolas Maduro’nun bu ayın başlarında bir telefon görüşmesi yaptığını ve ABD’de yüz yüze bir görüşme ihtimalinin ele alındığını yazmıştı.Telefon görüşmesinin ortaya çıkması, Washington ile Caracas arasındaki gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi. Trump hafta sonu, Venezüella’nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının ‘tamamen kapalı’ kabul edilmesi gerektiğini söylemiş ancak detay paylaşmamıştı.'İyi mi geçti, kötü mü?' sorusuTrump, ilk kez telefon konuşmasını doğrularken, ‘iyi’ ya da ‘kötü’ geçtiği yönündeki soruları yanıtlamadı ve “Bu bir telefon görüşmesiydi” ifadelerini kullandı.ABD başkanına diğer açıklamalarının Venezüella’ya yönelik bir saldırı işaret edip etmediği sorulduğunda, “Fazla anlam yüklemeyin” karşılığını verdi.Seçenekler neler? İngiliz medyası ise Washington’ın Maduro hükümetine yönelik baskıyı artırmak için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve bunlar arasında Maduro’nun 'devrilmesine yönelik girişimlerin ve Karayipler’deki ABD askeri varlığının yeni bir aşamaya geçmesinin' bulunduğunu bildirdi.Bölgede son durumABD ordusu aylardır Karayipler’de ‘uyuşturucu kartellerine karşı’ olduğunu belirttiği ‘operasyonlar’ yürütüyor. Bölgedeki askerî varlık önemli ölçüde güçlendirilirken Trump, CIA’in Venezüella içinde gizli operasyonlar yürütmesine onay verdiğini de doğrulamıştı.

