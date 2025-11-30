https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/venezuelladan-trumpin-hava-sahasi-cikisina-yanit-somurgeci-tehdit-1101423900.html

Venezüella’dan Trump’ın hava sahası çıkışına yanıt: Sömürgeci tehdit

Venezüella hükümeti, Trump'ın ülkenin hava sahasının 'tamamen kapatılması' talimatına karşı sert bir açıklama yayımlayarak bunu 'sömürgeci tehdit' olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm havayolları, pilotlar, uyuşturucu tacirleri ve insan kaçakçıları… Lütfen Venezüella üzerinde ve çevresinde hava sahasının tamamen kapalı olduğunu varsayın” ifadelerini kullandı.Venezülla hükümeti ise açıklamasında, bu duyurunun ardından tüm sınır dışı uçuşlarının ‘tek taraflı olarak askıya alındığını’ belirtti.Açıklamada, Trump’ın ifadelerinin egemenliklerine karşı bir 'sömürgeci tehdit' olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Hükümet ayrıca 'hava sahalarına saygı gösterilmesini talep ettiğini ve yabancı ülkelerden gelen hiçbir emir ya da tehdidi kabul etmeyeceğini' ifade etti.Bölgede son durumABD ordusu aylardır Karayipler’de ‘uyuşturucu kartellerine karşı’ olduğunu belirttiği ‘operasyonlar’ yürütüyor. Bölgedeki askerî varlık önemli ölçüde güçlendirilirken Trump, CIA’in Venezüella içinde gizli operasyonlar yürütmesine onay verdiğini de doğrulamıştı.ABD Başkanı ayrıca bu hafta askerlerle yaptığı görüşmede, ‘çok yakında Venezüella kaynaklı olduğu’ iddia edilen ‘uyuşturucu trafiğini durdurmak için kara operasyonlarının başlayabileceğini’ söyledi.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), geçtiğimiz hafta havayolu şirketlerine Venezüella üzerinde uçmanın ‘tehlikeli olabileceği’ uyarısında bulunmuş ve ‘kötüleşen güvenlik durumu’ ile ‘askeri faaliyetlerin artması’ nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti. Bu uyarı sonrası Venezüella, uçuşlarını askıya alan altı büyük havayolunun ülkedeki faaliyet izinlerini iptal etti.Trump yönetimi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ‘uyuşturucu kaçakçılığıyla’ suçluyor. Maduro ise iddiaları reddediyor ve Trump’ın amacının kendisini devirmek olduğunu savunuyor.Amerikan basını: Rejim değişikliği baskısı artıyorABD merkezli CNN’in haberine göre Trump’ın hava sahası çıkışı, "Washington’ın Maduro üzerinde kurduğu baskının yeni bir aşaması."Maduro: Cumhuriyet silah başındaMaduro perşembe akşamı yaptığı televizyon konuşmasında orduya seslenerek, “Sarsılmaz durun, ulusal haklarımızı savunmaya hazır olun. Biz silah başında bir cumhuriyetiz” dedi.

