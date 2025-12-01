https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/trump-ukrayna-konusunda-rusya-icin-bir-termin-tarihi-koymayi-planlamiyorum-1101435497.html

Trump: Ukrayna konusunda Rusya için bir termin tarihi koymayı planlamıyorum

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. 01.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümünde Rusya için bir termin tarihi koymayı planlamadığını söyledi.Gazetecilere açıklama yapan Trump, "Benim bir termin tarihim yok. Benim termin tarihim, bu savaşın biteceği gündür" dedi.Trump, Ukrayna'daki yolsuzluğun müzakerelerde Kiev için bir sorun teşkil ettiğini de belirtti.ABD Başkanı, yolsuzlukla ilgili durumun müzakere sürecine yardım etmediğinin altını çizdi.Bu arada Trump, Florida'daki görüşmelerde ABD ve Ukrayna heyetlerinin uyumlu olduklarını ve çok iyi ilerleme kaydettiklerini belirterek "Anlaşmanın imzalanması için güzel bir şansa sahibiz" diye konuştu.'Florida'da Kiev'in güvenlik garantileri sorunu çözülmedi'Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Florida'da yapılan görüşmelerin ardından Kiev'e yönelik güvenlik garantileri konusunun çözümsüz kaldığını bildirdi.Yetkili, "ABD ve Batı'nın Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin niteliği de dahil diğer temel konular henüz çözüme kavuşturulmadı" ifadelerini kullandı.Habere göre, görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasında toprak 'değişimi' olasılığı da ele alındı. Gazete, çözüm bekleyen konular arasında, Moskova'nın yeni bölgelerin uluslararası alanda tanınması konusunda ısrarcı olmaya devam edip etmeyeceği sorusunu da sıraladı. Ancak Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından en üst düzeyde de olmak üzere, yeni bölgeler konusunda taviz verilmeyeceğini defaatle vurgulamıştı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, dün Florida’da Ukrayna heyeti ile bir araya gelerek olası barış anlaşmasını istişare etmişti.Toplantı sonrası açıklama yapan Rubio, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak Rusya'nın da 'denklemin' bir parçası olması gerektiğini söylemişti.

