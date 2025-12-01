Rubio: Ukrayna barış planı konusunda epey mesafe katettik ancak hala yapılacak çok iş var

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/abd-ukrayna-baris-plani-konusunda-epey-mesafe-katettik-ancak-hala-yapilacak-cok-is-var-1101432412.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna’da kriziyle ilgili hazırlanan barış planı konusunda önemli mesafe katettiklerine, ancak daha yapılacak çok iş olduğuna dair... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
00:28 01.12.2025 (güncellendi: 00:41 01.12.2025)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Florida'da Ukrayna heyeti ile bir araya geldi. Toplantı sonrası basına açıklama yapan Rubio, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak Rusya'nın da 'denklemin' bir parçası olması gerektiğini söyledi.
ABD’nin önerdiği barış planı üzerinde epey mesafe katettiklerini söyleyen Rubio, "Ancak bu hassas ve karmaşık bir konu, bu nedenle daha yapacak çok işimiz var" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta Moskova’ya gideceğini ifade eden Rubio, “Bu (görüşmelerin) ne kadar zor olduğu konusunda gerçekçiyiz, ancak diğer yandan da umutluyuz” açıklamasını yaptı.
ABD ve Ukrayna heyetleri İsviçre’nin Cenevre kentinde 23 Kasım’da bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.