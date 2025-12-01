https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/trump-netanyahuyu-beyaz-saraya-davet-etti-1101460098.html
Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla telefonda görüştü. Trump, Beyaz Saray’da yapılacak bir toplantıya Netanyahu'yu davet etti. 01.12.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüştüğünü duyurdu.İki lider, Hamas’ı silahsızlandırmanın ve Gazze Şeridi’ni askerden arındırmanın önemine ve zorunluluğuna vurgu yaptı ve barış anlaşmalarının genişletilmesini görüştü. ABD Başkanı Trump, Başbakan Netanyahu’yu yakında Beyaz Saray’da yapılacak bir toplantıya davet etti.
i̇srail
2025
