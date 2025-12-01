https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/trump-netanyahuyu-beyaz-saraya-davet-etti-1101460098.html

Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti

Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla telefonda görüştü. Trump, Beyaz Saray’da yapılacak bir toplantıya Netanyahu'yu davet etti. 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T21:43+0300

2025-12-01T21:43+0300

2025-12-01T21:51+0300

dünya

donald trump

beyaz saray

i̇srail

i̇srail-filistin

i̇srail başbakanlık ofisi

i̇srail savunma bakanlığı

i̇srail ordusu

i̇srail ordusu (idf)

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093362405_0:3:3618:2038_1920x0_80_0_0_472fa44507045a24968dd9e035023828.jpg

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüştüğünü duyurdu.İki lider, Hamas’ı silahsızlandırmanın ve Gazze Şeridi’ni askerden arındırmanın önemine ve zorunluluğuna vurgu yaptı ve barış anlaşmalarının genişletilmesini görüştü. ABD Başkanı Trump, Başbakan Netanyahu’yu yakında Beyaz Saray’da yapılacak bir toplantıya davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/trumptan-suriye-aciklamasi-israil-acik-bir-diyalog-surdurmeli-bu-tarihi-bir-firsat-1101458625.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, beyaz saray, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu