https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/suudi-arabistandan-japonyaya-buyuk-yatirim-hamlesi-2030a-kadar-27-milyar-dolar-1101447787.html
Suudi Arabistan'dan Japonya'ya büyük yatırım hamlesi: 2030'a kadar 27 milyar dolar
Suudi Arabistan'dan Japonya'ya büyük yatırım hamlesi: 2030'a kadar 27 milyar dolar
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'ın kamu varlık fonu PIF, Japonya'daki yatırımlarını 2030'a kadar 27 milyar dolara çıkaracak. Fon, 2019-2024 arasında Japonya'ya 11.5 milyar... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T14:16+0300
2025-12-01T14:16+0300
2025-12-01T14:16+0300
ekonomi̇
japonya
suudi arabistan
suudi kamu yatırım fonu (pif)
yatırım
fon
riyad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101447595_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_3268fa771d6b61881b13e2d4db3a296e.jpg
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Japonya ile ekonomik ilişkileri derinleştirmek için önemli bir adım atıyor. Fon Yöneticisi Yasir Al Rumayyan, Tokyo'da düzenlenen FII Priority Asia Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Japonya'daki yatırımlarını 2030 yılı sonuna kadar yaklaşık 27 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını duyurdu.Al Rumayyan, "Asya bizim için büyük önem taşıyor. Daha iyi bağlar, daha iyi ilişkiler, daha iyi tedarik süreçleri ve tedarik zincirine erişim istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yatırımların ekonomiye katkısıFon yöneticisi, Japonya'daki yatırımların Suudi Arabistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasına 16.6 milyar dolar kadar katkı sağlamasını beklediklerini açıkladı. Al Rumayyan, seyahat ve turizm gibi alanlarda Japonya'dan Suudi Arabistan'a daha fazla geri dönüş yatırımı görmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.2024'te öncelikli sektörlere yaklaşık 57 milyar dolar ayıran PIF, küresel yatırımlarında Japonya'yı öncelikli ülke olarak görmeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/dunyanin-gozu-faiz-kararlarinda-merkez-bankalari-yili-kritik-aralik-takvimiyle-kapatiyor-1101444371.html
japonya
suudi arabistan
riyad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101447595_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_dc6e72e951f3a29414ebf0680fe29314.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, suudi arabistan, suudi kamu yatırım fonu (pif), yatırım, fon, riyad
japonya, suudi arabistan, suudi kamu yatırım fonu (pif), yatırım, fon, riyad
Suudi Arabistan'dan Japonya'ya büyük yatırım hamlesi: 2030'a kadar 27 milyar dolar
Suudi Arabistan'ın kamu varlık fonu PIF, Japonya'daki yatırımlarını 2030'a kadar 27 milyar dolara çıkaracak. Fon, 2019-2024 arasında Japonya'ya 11.5 milyar dolar yatırım yapmıştı.
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Japonya ile ekonomik ilişkileri derinleştirmek için önemli bir adım atıyor. Fon Yöneticisi Yasir Al Rumayyan, Tokyo'da düzenlenen FII Priority Asia Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Japonya'daki yatırımlarını 2030 yılı sonuna kadar yaklaşık 27 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını duyurdu.
Al Rumayyan, "Asya bizim için büyük önem taşıyor. Daha iyi bağlar, daha iyi ilişkiler, daha iyi tedarik süreçleri ve tedarik zincirine erişim istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yatırımların ekonomiye katkısı
Fon yöneticisi, Japonya'daki yatırımların Suudi Arabistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasına 16.6 milyar dolar kadar katkı sağlamasını beklediklerini açıkladı. Al Rumayyan, seyahat ve turizm gibi alanlarda Japonya'dan Suudi Arabistan'a daha fazla geri dönüş yatırımı görmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.
2024'te öncelikli sektörlere yaklaşık 57 milyar dolar ayıran PIF, küresel yatırımlarında Japonya'yı öncelikli ülke olarak görmeye devam edecek.