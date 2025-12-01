Süper Lig'de derbi zamanı: Hangi yıldızlar sahada? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/super-ligde-derbi-zamani-hangi-yildizlar-sahada-fenerbahce-galatasaray-maci-hangi-kanalda---1101434750.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101434596_0:0:1341:755_1920x0_80_0_0_ffbcaeef585575c69feb7ed70e280eaa.png
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında derbi zamanı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bugün saat 20.00'de karşı karşıya geliyor. Lig lideri Galatasaray'ın puanı 32, namağlup devam eden Fenerbahçe'nin puanı ise 31. Derbi öncesi sakatlık durumuFenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu derbide sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da derbide yok.Osimhen, Lemina ve Yunus Akgün derbide oynayacak mı?Galatasaray'da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti. Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.Rakamlar ne diyor?Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek. "Papazın çayırı" olarak bilinen yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.Derbinin hakemi: Yasin KolChobani Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beIN SPORTS canlı yayınlayacak. Muhtemel 11'lerFenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon DuranGalatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen
Süper Lig'de derbi zamanı: Hangi yıldızlar sahada? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı Kadıköy’de ağırlıyor. Ligde namağlup tek takım olan sarı-lacivertliler, son 5 maçını kazanarak yükselişe geçti. 31 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, galip gelirse liderliğe yükselecek. Galatasaray ise zirveyi korumak için sahada olacak.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında derbi zamanı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bugün saat 20.00'de karşı karşıya geliyor. Lig lideri Galatasaray'ın puanı 32, namağlup devam eden Fenerbahçe'nin puanı ise 31.
Derbi öncesi sakatlık durumu
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.
Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu derbide sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da derbide yok.
Osimhen, Lemina ve Yunus Akgün derbide oynayacak mı?
Galatasaray'da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti. Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek. "Papazın çayırı" olarak bilinen yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Derbinin hakemi: Yasin Kol
Chobani Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beIN SPORTS canlı yayınlayacak.
Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran
Galatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen