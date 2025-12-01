https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/super-ligde-derbi-zamani-hangi-yildizlar-sahada-fenerbahce-galatasaray-maci-hangi-kanalda---1101434750.html

Süper Lig'de derbi zamanı: Hangi yıldızlar sahada? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de derbi zamanı: Hangi yıldızlar sahada? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda?

01.12.2025

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında derbi zamanı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bugün saat 20.00'de karşı karşıya geliyor. Lig lideri Galatasaray'ın puanı 32, namağlup devam eden Fenerbahçe'nin puanı ise 31. Derbi öncesi sakatlık durumuFenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu derbide sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da derbide yok.Osimhen, Lemina ve Yunus Akgün derbide oynayacak mı?Galatasaray'da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti. Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.Rakamlar ne diyor?Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek. "Papazın çayırı" olarak bilinen yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.Derbinin hakemi: Yasin KolChobani Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beIN SPORTS canlı yayınlayacak. Muhtemel 11'lerFenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon DuranGalatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen

