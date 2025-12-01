Karagümrük Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın: Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz

"Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Yazılan haberler yalan. Ne amaçla yazıldığını biliyorum. Çıkan isimler de, benim ağzımdan yapılan açıklamalar da yalan. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Görevimizi en iyi ve doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Başkan da bize destek oluyor. Yeni scout ekibi kurduk. Ekibimizle Avrupa'nın dört bir yanında çalışıyoruz. Artık transferde hata yapma lüksümüz yok.

Hakkımda konuşulanların farkındayım. Görevi bırakmayacağım. Taraftar destek verdikçe buradayım. Ben de başkan da burada. Yeter ki taraftar destek versin. Sadece zamana ihtiyacımız var. Biraz değişiklik yaşayalım Beşiktaş çok iyi yere gelecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Taraftar hiç merak etmesin. Onlar arkamızda olmaya devam etsin, biz onları mahcup etmeyeceğiz."