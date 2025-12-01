https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/sahaya-mesale-ve-havai-fisek-atildi-ajax-groningen-maci-tatil-edildi-1101432712.html
Sahaya meşale ve havai fişek atıldı: Ajax-Groningen maçı tatil edildi
Hollanda 1. Futbol Ligi'nde Ajax-Groningen karşılaşması taraftarın sahaya meşale ve havai fişek atması nedeniyle tatil edildi. 01.12.2025, Sputnik Türkiye
Geçen ay hayatını kaybeden arkadaşlarını karşılaşmanın başında anmak isteyen Ajax taraftarları, sahaya meşale ve havai fişek atınca hakem karşılaşmayı durdurdu.Müsabakanın başlamasıyla taraftarlar tekrar sahaya meşale ve havai fişek atınca oyunu durduran hakem ve yardımcıları ile iki takımın futbolcuları da soyunma odasına gitti.Hollanda 1. Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, Johan Cruyf Arena'daki karşılaşmanın tatil edildiğini duyuruldu.Ajax Kulübü de yaptığı açıklamada, yaşananları skandal olarak nitelendirerek özür diledi.Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Stadyumun etkilenen bölümündeki seyirciler arandı. Ayrıca stadyum açılmadan önce ve seyirciler içeri girerken havai fişekleri tespit etmek için köpeklerin de kullanıldığı arama yapıldı. Başka önleyici tedbirler de uygulandı. Buna rağmen bu durumu engelleyemedik. Elbette failleri tespit etmek ve sorumluları başka yollarla araştırmak için kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Bu, faillerin tespit edilmesini sağlarsa gerekli işlemleri yapacağız."