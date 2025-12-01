https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/sahaya-mesale-ve-havai-fisek-atildi-ajax-groningen-maci-tatil-edildi-1101432712.html

Sahaya meşale ve havai fişek atıldı: Ajax-Groningen maçı tatil edildi

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde Ajax-Groningen karşılaşması taraftarın sahaya meşale ve havai fişek atması nedeniyle tatil edildi. 01.12.2025, Sputnik Türkiye

Geçen ay hayatını kaybeden arkadaşlarını karşılaşmanın başında anmak isteyen Ajax taraftarları, sahaya meşale ve havai fişek atınca hakem karşılaşmayı durdurdu.Müsabakanın başlamasıyla taraftarlar tekrar sahaya meşale ve havai fişek atınca oyunu durduran hakem ve yardımcıları ile iki takımın futbolcuları da soyunma odasına gitti.Hollanda 1. Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, Johan Cruyf Arena'daki karşılaşmanın tatil edildiğini duyuruldu.Ajax Kulübü de yaptığı açıklamada, yaşananları skandal olarak nitelendirerek özür diledi.Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

