Ergin Ataman: Bu salonu adeta bir Türk şehrine çeviren halkımıza çok teşekkür ediyorum

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 yenen A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Ataman, "İsviçre'nin Sırbistan'ı çok zorladığını biliyorduk. İyi konsantre olduk. Tabii ki kadro olarak çok daha güçlüyüz. Kadro kapasitemiz son derece yüksek. Önemli olan oyuncularımızın bu kapasiteyi ciddiyet içinde sahaya yansıtmalarıydı. Bunu çok iyi başardık. 12 oyuncu da ciddi anlamda katkı verdi" ifadelerini kullandı.Kaydettiği 19 sayıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Yiğitcan Saybir'in performansını değerlendiren Ergin Ataman şunları söyledi:Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması ve tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarların doldurmasına ilişkin de konuşan başantrenör "Türk taraftarların bu salonu doldurması dolayısıyla çok gururluyum. Türk insanı, ülkesine sevgisini gösterdi. İsviçre'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın birçok şehrinden Türk Milli Takımı'nı desteklemeye geldiler. Bu inanılmaz. Bu salonu adeta bir Türk şehrine çeviren halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bayrak ve Türkiye sevgisi Avrupa'nın her yerinde" dedi.Karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etmiş, tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarların doldurduğu görülmüştü.

