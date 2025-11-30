Ergin Ataman: Bu salonu adeta bir Türk şehrine çeviren halkımıza çok teşekkür ediyorum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/ergin-ataman-bu-salonu-adeta-bir-turk-sehrine-ceviren-halkimiza-cok-tesekkur-ediyorum-1101431833.html
İsviçre'yi deplasmanda 85-60 yenen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı basın toplantısında taraftara yönelik "Bu salonu... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T23:33+0300
2025-11-30T23:33+0300
2025-11-30T23:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101431935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1caaf384b7c3c82756c965295e64bab.jpg
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 yenen A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Ataman, "İsviçre'nin Sırbistan'ı çok zorladığını biliyorduk. İyi konsantre olduk. Tabii ki kadro olarak çok daha güçlüyüz. Kadro kapasitemiz son derece yüksek. Önemli olan oyuncularımızın bu kapasiteyi ciddiyet içinde sahaya yansıtmalarıydı. Bunu çok iyi başardık. 12 oyuncu da ciddi anlamda katkı verdi" ifadelerini kullandı.Kaydettiği 19 sayıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Yiğitcan Saybir'in performansını değerlendiren Ergin Ataman şunları söyledi:Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması ve tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarların doldurmasına ilişkin de konuşan başantrenör "Türk taraftarların bu salonu doldurması dolayısıyla çok gururluyum. Türk insanı, ülkesine sevgisini gösterdi. İsviçre'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın birçok şehrinden Türk Milli Takımı'nı desteklemeye geldiler. Bu inanılmaz. Bu salonu adeta bir Türk şehrine çeviren halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bayrak ve Türkiye sevgisi Avrupa'nın her yerinde" dedi.Karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etmiş, tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarların doldurduğu görülmüştü.
i̇sviçre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101431935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1fe4bdfddc5bb457205b9392beaabab.jpg
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 yenen A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ataman, "İsviçre'nin Sırbistan'ı çok zorladığını biliyorduk. İyi konsantre olduk. Tabii ki kadro olarak çok daha güçlüyüz. Kadro kapasitemiz son derece yüksek. Önemli olan oyuncularımızın bu kapasiteyi ciddiyet içinde sahaya yansıtmalarıydı. Bunu çok iyi başardık. 12 oyuncu da ciddi anlamda katkı verdi" ifadelerini kullandı.
Kaydettiği 19 sayıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Yiğitcan Saybir'in performansını değerlendiren Ergin Ataman şunları söyledi:
"Beklediğimiz bir performans. Yiğitcan, takımıyla (TOFAŞ) Türkiye'de ve Avrupa kupalarında gayet iyi oynuyor. İkinci yarıda maçı garantileyince as oyuncularımızı dinlendirdik. Ercan Osmani'yi ikinci yarıda hiç oynatmadık. Tarık sadece 5 dakika oynadı. Onları olası sakatlıklardan korumak istedik. Türk Milli Takımı çok önemli ama Türk ekiplerinin Avrupa'daki başarısı da çok önemli. Bunu da düşünerek herkes katkı verdi. Net bir galibiyet aldık. Yiğitcan da maçın MVP'si oldu. Saati de kaptı, Tarık oynamayınca saati Yiğitcan'a kaptırmış oldu."
Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması ve tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarların doldurmasına ilişkin de konuşan başantrenör "Türk taraftarların bu salonu doldurması dolayısıyla çok gururluyum. Türk insanı, ülkesine sevgisini gösterdi. İsviçre'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın birçok şehrinden Türk Milli Takımı'nı desteklemeye geldiler. Bu inanılmaz. Bu salonu adeta bir Türk şehrine çeviren halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bayrak ve Türkiye sevgisi Avrupa'nın her yerinde" dedi.
Karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etmiş, tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarların doldurduğu görülmüştü.