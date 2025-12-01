https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/rus-disisleri-natonun-rusyaya-saldirilarina-iliskin-aciklamalar-cozum-cabalarini-baltaliyor-1101448675.html
Rus Dışişleri: NATO'nun Rusya'ya saldırılarına ilişkin açıklamalar, çözüm çabalarını baltalıyor
Rus Dışişleri: NATO'nun Rusya'ya saldırılarına ilişkin açıklamalar, çözüm çabalarını baltalıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO'nun Rusya'ya ‘önleyici saldırılar’ düzenlemesine ilişkin açıklamalarının Ukrayna krizinin çözüm... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'ya 'önleyici saldırılar' düzenlemesine ilişkin açıklamalarının Ukrayna krizinin çözüm çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim olduğunu vurguladı.Zaharova'nın bakanlığın web sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Bunu, Ukrayna krizini çözme çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak görüyoruz. NATO, gerçek hedeflerini ve niyetlerini uzun zamandır gizlemiyor. Bununla birlikte bloğun liderleri, bizim katılımımıza dair hiçbir kanıt olmadan Rusya'yı 'nükleer savaş söylemi', gözdağı verme ve sözüm ona hibrit saldırılarla suçlamaktan geri kalmıyor" ifadelerine yer verildi.Zaharova, NATO'nun bu açıklamalarının ayrıca son derece sorumsuz bir adım olduğunu ve ittifakın gerilimi daha da tırmandırmaya hazır olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.Daha önce Financial Times gazetesi, NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone'nin, Rusya'nın ittifaka karşı eylemler yürüttüğü iddiasıyla önleyici bir saldırı olasılığının değerlendirileceğini belirttiğini yazmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO'nun Rusya'ya ‘önleyici saldırılar’ düzenlemesine ilişkin açıklamalarının Ukrayna krizinin çözüm çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim olduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'ya ‘önleyici saldırılar’ düzenlemesine ilişkin açıklamalarının Ukrayna krizinin çözüm çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim olduğunu vurguladı.
Zaharova'nın bakanlığın web sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Bunu, Ukrayna krizini çözme çabalarını baltalamaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak görüyoruz. NATO, gerçek hedeflerini ve niyetlerini uzun zamandır gizlemiyor. Bununla birlikte bloğun liderleri, bizim katılımımıza dair hiçbir kanıt olmadan Rusya'yı ‘nükleer savaş söylemi’, gözdağı verme ve sözüm ona hibrit saldırılarla suçlamaktan geri kalmıyor" ifadelerine yer verildi.
Zaharova, NATO’nun bu açıklamalarının ayrıca son derece sorumsuz bir adım olduğunu ve ittifakın gerilimi daha da tırmandırmaya hazır olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.
Giuseppe Cavo Dragone’nin Rusya'ya önleyici saldırı olasılığına ilişkin açıklamasını, ittifakın tırmanışa doğru ilerlemeye hazır olduğunu gösteren son derece sorumsuz bir adım olarak görüyoruz. Bu tür açıklamalarda bulunanlar, ittifak üyeleri de dahil olmak üzere ortaya çıkan risklerin ve olası sonuçların farkında olmalıdır.
Daha önce Financial Times gazetesi, NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone’nin, Rusya'nın ittifaka karşı eylemler yürüttüğü iddiasıyla önleyici bir saldırı olasılığının değerlendirileceğini belirttiğini yazmıştı.