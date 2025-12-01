https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/ingiliz-diplomat-proud-zalujniy-en-az-zelenskiy-kadar-sacmaliyor-1101442971.html

İngiliz diplomat Proud: Zalujnıy, en az Zelenskiy kadar saçmalıyor

01.12.2025

İngiliz diplomat Ian Proud, Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın güvenlik garantileriyle ilgili açıklamasını eleştirdi.ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Zalujnıy'ın makalesiyle ilgili görüşlerini paylaştığı mesajı alıntılayan Proud, "Kendimi Graham ile aynı fikirde olmak gibi alışılmadık bir durumda buluyorum. NATO üyeliği, Ukrayna'ya nükleer silah veya NATO birlikleri konuşlandırılması gibi fikirler, Zalujnıy'ın en az Zelenskiy kadar saçmaladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Proud, hiç kimsenin Zalujnıy'ın söz ettiği güvenlik garantilerini kabul etmeyeceğinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ağustos ayında NBC'ye verdiği bir röportajda, Ukrayna'nın 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu uyarınca nükleer silahlarından vazgeçtiğini belirtmişti. Lavrov ayrıca, belgeye İnsan Haklarına ve AGİT İlkelerine Saygı Beyannamesi'nin eşlik ettiğini ancak 2014 yılında Ukrayna'da iktidara gelenlerin bunları ihlal ettiğini vurgulamıştı.

