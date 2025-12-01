Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/ingiliz-diplomat-proud-zalujniy-en-az-zelenskiy-kadar-sacmaliyor-1101442971.html
İngiliz diplomat Proud: Zalujnıy, en az Zelenskiy kadar saçmalıyor
İngiliz diplomat Proud: Zalujnıy, en az Zelenskiy kadar saçmalıyor
Sputnik Türkiye
Kiev'in Ukrayna'da çözüm sürecinde talep ettiği güvenlik garantileri Batı'da da tepkiyle karşılanıyor. 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T12:24+0300
2025-12-01T12:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
abd
valeriy zalujnıy
ukrayna
batı
abd
nato
agi̇t
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101440201_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fb187360c77554c3e2c74f58d337f0a7.jpg
İngiliz diplomat Ian Proud, Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın güvenlik garantileriyle ilgili açıklamasını eleştirdi.ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Zalujnıy'ın makalesiyle ilgili görüşlerini paylaştığı mesajı alıntılayan Proud, "Kendimi Graham ile aynı fikirde olmak gibi alışılmadık bir durumda buluyorum. NATO üyeliği, Ukrayna'ya nükleer silah veya NATO birlikleri konuşlandırılması gibi fikirler, Zalujnıy'ın en az Zelenskiy kadar saçmaladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Proud, hiç kimsenin Zalujnıy'ın söz ettiği güvenlik garantilerini kabul etmeyeceğinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ağustos ayında NBC'ye verdiği bir röportajda, Ukrayna'nın 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu uyarınca nükleer silahlarından vazgeçtiğini belirtmişti. Lavrov ayrıca, belgeye İnsan Haklarına ve AGİT İlkelerine Saygı Beyannamesi'nin eşlik ettiğini ancak 2014 yılında Ukrayna'da iktidara gelenlerin bunları ihlal ettiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/kiev-cenazeleri-teslim-edemiyor-ukraynada-olen-abdli-parali-askerler-bos-mezarlarda-aniliyor-1101438435.html
ukrayna
batı
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101440201_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af50e230d24be0112af5821a6b3b7df5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, abd, valeriy zalujnıy, ukrayna, batı, abd, nato, agi̇t, vladimir zelenskiy
haberler, abd, valeriy zalujnıy, ukrayna, batı, abd, nato, agi̇t, vladimir zelenskiy

İngiliz diplomat Proud: Zalujnıy, en az Zelenskiy kadar saçmalıyor

12:24 01.12.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyValeriy Zaluzhny
Valeriy Zaluzhny - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Kiev'in Ukrayna'da çözüm sürecinde talep ettiği güvenlik garantileri Batı'da da tepkiyle karşılanıyor.
İngiliz diplomat Ian Proud, Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın güvenlik garantileriyle ilgili açıklamasını eleştirdi.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Zalujnıy'ın makalesiyle ilgili görüşlerini paylaştığı mesajı alıntılayan Proud, "Kendimi Graham ile aynı fikirde olmak gibi alışılmadık bir durumda buluyorum. NATO üyeliği, Ukrayna'ya nükleer silah veya NATO birlikleri konuşlandırılması gibi fikirler, Zalujnıy'ın en az Zelenskiy kadar saçmaladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Proud, hiç kimsenin Zalujnıy'ın söz ettiği güvenlik garantilerini kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ağustos ayında NBC'ye verdiği bir röportajda, Ukrayna'nın 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu uyarınca nükleer silahlarından vazgeçtiğini belirtmişti.

Lavrov ayrıca, belgeye İnsan Haklarına ve AGİT İlkelerine Saygı Beyannamesi'nin eşlik ettiğini ancak 2014 yılında Ukrayna'da iktidara gelenlerin bunları ihlal ettiğini vurgulamıştı.
Пустая могила американского наемника, воевавшего на Украине - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kiev cenazeleri teslim edemiyor: Ukrayna'da ölen ABD'li paralı askerler boş mezarlarda anılıyor
10:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала