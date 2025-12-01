Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/ormanin-icinden-kopru-geciyor-sincaplarin-agaclarin-arasindaki-gecisini-kolaylastirmak-icin-yapildi-1101455061.html
Ormanın içinden köprü geçiyor: Sincapların, ağaçların arasındaki geçişini kolaylaştırmak için yapıldı
Ormanın içinden köprü geçiyor: Sincapların, ağaçların arasındaki geçişini kolaylaştırmak için yapıldı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Terme ilçesinde ormanda ağaçlar arasına sincaplar için köprü yerleştirildi. 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T17:02+0300
2025-12-01T17:02+0300
yaşam
türkiye
samsun
sincap
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101454872_0:90:975:638_1920x0_80_0_0_8122189ba56faa7e8e44d9eecc03773b.png
Ormanda sincaplar için köprü yaptılar.Ormandan köprü geçiyorTerme Belediyesi, Hüseyin Tekin Kent Ormanı'ndaki sincapların hayatını kolaylaştırmak için harekete geçti.Ahşap köprü yapıldıTerme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, doğal yapıyla uyumlu halat ve ahşap köprüler Kent Ormanı'ndaki ağaçlara monte edildi.Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Tekin Kent Ormanı'nın çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan önemli bir ekolojik alan olduğunu belirtti.Uygulama sayesinde sincapların ağaçtan ağaca güvenle hareket etmesini amaçladıklarına işaret eden Kul, şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/saldirgan-sincap-panigi-en-az-iki-kisiyi-hastanelik-etti-kent-genelinde-uyari-afisleri-asildi-1099657202.html
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101454872_0:0:975:731_1920x0_80_0_0_f1faf61c6be1d20ec40031c388abe156.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, samsun, sincap
türkiye, samsun, sincap

Ormanın içinden köprü geçiyor: Sincapların, ağaçların arasındaki geçişini kolaylaştırmak için yapıldı

17:02 01.12.2025
Samsun'da ormanın içine köprü yapıldı: 'Sincap köprüsü hayvanların geçişini kolaylaştıracak'
Samsun'da ormanın içine köprü yapıldı: 'Sincap köprüsü hayvanların geçişini kolaylaştıracak' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
Abone ol
Samsun'un Terme ilçesinde ormanda ağaçlar arasına sincaplar için köprü yerleştirildi.
Ormanda sincaplar için köprü yaptılar.

Ormandan köprü geçiyor

Terme Belediyesi, Hüseyin Tekin Kent Ormanı'ndaki sincapların hayatını kolaylaştırmak için harekete geçti.

Ahşap köprü yapıldı

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, doğal yapıyla uyumlu halat ve ahşap köprüler Kent Ormanı'ndaki ağaçlara monte edildi.
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Tekin Kent Ormanı'nın çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan önemli bir ekolojik alan olduğunu belirtti.
Uygulama sayesinde sincapların ağaçtan ağaca güvenle hareket etmesini amaçladıklarına işaret eden Kul, şu bilgileri verdi:
"Terme Belediyesi olarak yalnızca insanların kullanımına yönelik değil aynı zamanda yaban hayatının ihtiyaçlarını da gözeten çalışmalar yürütüyoruz. Hüseyin Tekin Kent Ormanı'nda yoğun şekilde gözlemlediğimiz sincapların güvenli hareket edebilmesi için köprü uygulamasını hayata geçirdik. Bu sayede hem hayvanların yaşamını kolaylaştırmayı hem de doğal dengeyi korumayı hedefliyoruz. Doğa hepimizin ortak yaşam alanı. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz."
Sincap - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
YAŞAM
'Saldırgan sincap' paniği: En az iki kişiyi hastanelik etti, kent genelinde uyarı afişleri asıldı
25 Eylül, 13:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала