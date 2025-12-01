Ormanın içinden köprü geçiyor: Sincapların, ağaçların arasındaki geçişini kolaylaştırmak için yapıldı

"Terme Belediyesi olarak yalnızca insanların kullanımına yönelik değil aynı zamanda yaban hayatının ihtiyaçlarını da gözeten çalışmalar yürütüyoruz. Hüseyin Tekin Kent Ormanı'nda yoğun şekilde gözlemlediğimiz sincapların güvenli hareket edebilmesi için köprü uygulamasını hayata geçirdik. Bu sayede hem hayvanların yaşamını kolaylaştırmayı hem de doğal dengeyi korumayı hedefliyoruz. Doğa hepimizin ortak yaşam alanı. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz."