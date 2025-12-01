Meteoroloji'den kritik uyarılar: Sağanak, kar ve buzlanma etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İstanbul dahil Türkiye'nin bir çok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu bölgelerinde 4 derece düşerken İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Aralık Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Ani su baskınlarına dikkat
Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Niğde hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yağmur ve sağanak, kuzeydoğunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis, kuzeydoğuda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ÇANKIRI – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KAYSERİ – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
BOLU – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar. Öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
AMASYA – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
SAMSUN – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve yağışlı. Yağışların çoğu yağmur, kuzey ve doğunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM – 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
DİYARBAKIR – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ve gece sonrası yağmur ve sağanak yağışlı