Meteoroloji'den kritik uyarılar: Sağanak, kar ve buzlanma etkili olacak

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İstanbul dahil Türkiye'nin bir çok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Aralık Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman ve Niğde hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yağmur ve sağanak, kuzeydoğunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis, kuzeydoğuda buzlanma ve don olayı bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu ve yağışlı. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar. Öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu ve yağışlı. Yağışların çoğu yağmur, kuzey ve doğunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

