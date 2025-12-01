Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Muharebe sahasında giderek daha da fazla güç kaybeden Kiev rejimi, Rusya topraklarındaki suikast girişimlerini sürdürüyor. 01.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Kiev'in talimatı üzerine planlanan ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisinin hedef alındığı bir suikastın önlendiğini duyurdu. 📍FSB'nin açıklamasına öne çıkanlar: 🔴Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirilen bir Ukrayna vatandaşı, askeri yetkilinin şahsi aracında bir bomba patlatmayı planlıyordu 🔴Kiev'in ajanı, aracın altına bomba yerleştirirken öldürüldü 🔴Suikastın organizatörü, Ukrayna askeri istihbarat servisinde görevli Rüstem Fahriyev'di 🔴Suikast planında yer alan zanlılardan biri tutuklandıEşi ve çocuğu da hedefteydiRussia Today (RT) televizyonu, suikastı planlayan Ukrayna istihbaratındaki koordinatörün sahadaki ajanla konuşmasını yayınladı.Konuşmada, Ukraynalı koordinatörün Rus savunma yetkilisinin eşini ve çocuğunu öldürme talimatı verdiği de görülüyor.Koordinatör, ajana "Dur, görüyor musun, bir seçenek de araba. Neden? Çünkü çocuğu kapıyı açabilir, eşi kapıyı açabilir. Eşi kapıyı açarsa, hemen öldürülmesi gerekir. Çocuk da hemen havaya uçurulmalı, bıçaklanmalı" talimatlarını veriyor.Konuşmada, ajanların bir Rus generali hedeflerine koydukları anlaşılıyor.
Muharebe sahasında giderek daha da fazla güç kaybeden Kiev rejimi, Rusya topraklarındaki suikast girişimlerini sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Kiev'in talimatı üzerine planlanan ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisinin hedef alındığı bir suikastın önlendiğini duyurdu.

📍FSB'nin açıklamasına öne çıkanlar:

🔴Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirilen bir Ukrayna vatandaşı, askeri yetkilinin şahsi aracında bir bomba patlatmayı planlıyordu

🔴Kiev'in ajanı, aracın altına bomba yerleştirirken öldürüldü

🔴Suikastın organizatörü, Ukrayna askeri istihbarat servisinde görevli Rüstem Fahriyev'di

🔴Suikast planında yer alan zanlılardan biri tutuklandı

Eşi ve çocuğu da hedefteydi

Russia Today (RT) televizyonu, suikastı planlayan Ukrayna istihbaratındaki koordinatörün sahadaki ajanla konuşmasını yayınladı.

Konuşmada, Ukraynalı koordinatörün Rus savunma yetkilisinin eşini ve çocuğunu öldürme talimatı verdiği de görülüyor.

Koordinatör, ajana "Dur, görüyor musun, bir seçenek de araba. Neden? Çünkü çocuğu kapıyı açabilir, eşi kapıyı açabilir. Eşi kapıyı açarsa, hemen öldürülmesi gerekir. Çocuk da hemen havaya uçurulmalı, bıçaklanmalı" talimatlarını veriyor.

Konuşmada, ajanların bir Rus generali hedeflerine koydukları anlaşılıyor.
