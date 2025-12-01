https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/kirimda-rusya-savunma-bakanliginin-ust-duzey-yetkilisine-yonelik-suikast-onlendi-1101435058.html

Kırım'da Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisine yönelik suikast önlendi

Kırım'da Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisine yönelik suikast önlendi

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında giderek daha da fazla güç kaybeden Kiev rejimi, Rusya topraklarındaki suikast girişimlerini sürdürüyor. 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T08:28+0300

2025-12-01T08:28+0300

2025-12-01T09:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya savunma bakanlığı

suikast

suikast girişimi

ukrayna askeri i̇stihbarat teşkilatı (gur)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098531044_0:0:1534:864_1920x0_80_0_0_9562ad5059b4d9f59148a74c3fe6cce0.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Kiev'in talimatı üzerine planlanan ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisinin hedef alındığı bir suikastın önlendiğini duyurdu. 📍FSB'nin açıklamasına öne çıkanlar: 🔴Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirilen bir Ukrayna vatandaşı, askeri yetkilinin şahsi aracında bir bomba patlatmayı planlıyordu 🔴Kiev'in ajanı, aracın altına bomba yerleştirirken öldürüldü 🔴Suikastın organizatörü, Ukrayna askeri istihbarat servisinde görevli Rüstem Fahriyev'di 🔴Suikast planında yer alan zanlılardan biri tutuklandıEşi ve çocuğu da hedefteydiRussia Today (RT) televizyonu, suikastı planlayan Ukrayna istihbaratındaki koordinatörün sahadaki ajanla konuşmasını yayınladı.Konuşmada, Ukraynalı koordinatörün Rus savunma yetkilisinin eşini ve çocuğunu öldürme talimatı verdiği de görülüyor.Koordinatör, ajana "Dur, görüyor musun, bir seçenek de araba. Neden? Çünkü çocuğu kapıyı açabilir, eşi kapıyı açabilir. Eşi kapıyı açarsa, hemen öldürülmesi gerekir. Çocuk da hemen havaya uçurulmalı, bıçaklanmalı" talimatlarını veriyor.Konuşmada, ajanların bir Rus generali hedeflerine koydukları anlaşılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/abd-ukrayna-baris-plani-konusunda-epey-mesafe-katettik-ancak-hala-yapilacak-cok-is-var-1101432412.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, suikast, suikast girişimi, ukrayna askeri i̇stihbarat teşkilatı (gur)