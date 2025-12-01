Kırım'da Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisine yönelik suikast önlendi
08:28 01.12.2025 (güncellendi: 09:28 01.12.2025)
Muharebe sahasında giderek daha da fazla güç kaybeden Kiev rejimi, Rusya topraklarındaki suikast girişimlerini sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Kiev'in talimatı üzerine planlanan ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisinin hedef alındığı bir suikastın önlendiğini duyurdu.
📍FSB'nin açıklamasına öne çıkanlar:
🔴Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirilen bir Ukrayna vatandaşı, askeri yetkilinin şahsi aracında bir bomba patlatmayı planlıyordu
🔴Kiev'in ajanı, aracın altına bomba yerleştirirken öldürüldü
🔴Suikastın organizatörü, Ukrayna askeri istihbarat servisinde görevli Rüstem Fahriyev'di
🔴Suikast planında yer alan zanlılardan biri tutuklandı
Eşi ve çocuğu da hedefteydi
Russia Today (RT) televizyonu, suikastı planlayan Ukrayna istihbaratındaki koordinatörün sahadaki ajanla konuşmasını yayınladı.
Konuşmada, Ukraynalı koordinatörün Rus savunma yetkilisinin eşini ve çocuğunu öldürme talimatı verdiği de görülüyor.
Koordinatör, ajana "Dur, görüyor musun, bir seçenek de araba. Neden? Çünkü çocuğu kapıyı açabilir, eşi kapıyı açabilir. Eşi kapıyı açarsa, hemen öldürülmesi gerekir. Çocuk da hemen havaya uçurulmalı, bıçaklanmalı" talimatlarını veriyor.
Konuşmada, ajanların bir Rus generali hedeflerine koydukları anlaşılıyor.
