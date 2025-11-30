A Milli Basketbol Takımı İsviçre'yi 85-60 yendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/a-milli-basketbol-takimi-isvicreyi-85-60-yendi-1101430808.html
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 2. maçında A Milli Basketbol Takımı, İsviçre'ye konuk oldu. Miili Takım, müsabakayı 60-85 kazanarak turnuvada 2'de 2 yaptı.A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 mağlup etti.A Milli Takım, karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını 8-7 önde geçti. Savunmasını sertleştirerek İsviçre'ye kolay sayı imkanı tanımayan ay-yıldızlılar, Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic'in kaydettiği basketlerle 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 9-19. Türkiye, Tarık'ın 10 sayı bulduğu ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.Tempolu geçen ikinci çeyrekte İsviçre'ye 8 sayı şansı tanıyan ve dış atışlardan üst üste bulduğu isabetlerle farkı açan milli takım, soyunma odasına 41-25 üstün gitti.Üçüncü periyotta oyundan düşen İsviçre karşısında kontrolü iyice eline geçiren A Milli Takım, pota altını etkili kullandı. Milliler, Yiğitcan Saybir'in 15 sayı ürettiği bu çeyreği 65-42 önde bitirdi.Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı iyice açan Türkiye sahadan 85-60 galip ayrıldı.Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etti. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu.
20:41 30.11.2025 (güncellendi: 22:13 30.11.2025)
