Dev derbide galibiyet primleri açıklandı: Başkanlar kesenin ağzını açacak
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Kritik derbi öncesi sahadaki rekabet kadar, iki... 01.12.2025
Dev derbide galibiyet primleri açıklandı: Başkanlar kesenin ağzını açacak
18:12 01.12.2025 (güncellendi: 18:20 01.12.2025)
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Kritik derbi öncesi sahadaki rekabet kadar, iki kulübün prim politikaları da gündeme damga vurdu.
Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi saha içindeki rekabet kadar kulüplerin prim hamleleri de gündeme geldi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün Samandıra’yı ziyaret ederek futbolcularla toplantı yaptı. Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli ekip için 3 milyon euroluk galibiyet primi açıklandı. Ancak kulüp çevrelerinden, iş insanlarının devreye girerek primin daha da yükseltilebileceği yönünde bilgiler geldi.
Galatasaray cephesinde ise Başkan Dursun Özbek’in takıma geniş çaplı bir motivasyon ziyareti planladığı öğrenildi. Özbek’in oyunculara “Kazanın ve rakamı siz belirleyin” şeklinde açık çek vereceği iddia edildi.