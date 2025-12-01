https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/istanbulun-kasim-ayi-enflasyonu-aciklandi-1101448791.html

İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı: Hangi kalemlerde fiyat arttı?

İstanbul'da kasım ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,19, toptan fiyatlar yüzde 2,14 arttı. 01.12.2025

İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı.İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin kasım ayı verilerini açıkladı.Buna göre kentte, kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 1,19, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,14 arttı.Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı kasımda, perakende fiyatlarda yüzde 38,28 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlarda yüzde 23,12 oldu.Kasımda en yüksek artış alkollü içecekler ve tütün harcama grubundaKasımda aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,59, konut harcamaları grubunda yüzde 2,30, sağlık harcamaları grubunda yüzde 1,69, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,68, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,41, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,37, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,28, eğitim harcamaları grubunda 0,02 olarak gerçekleşti.Söz konusu ayda giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 1,55, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,03 düşüş olurken, haberleşme harcamaları grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.Hangi kalemler etkili oldu?İstanbul'da kasım ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda bir önceki ayda yaşanan fiyat değişimlerinin cari aya yansıması, konut, ev eşyası ile çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri etkili oldu. Öte yandan gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisinin devam etmesiyle giyim ve ayakkabı harcamaları ile ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

