Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/israil-savunma-bakanligi-bu-ilk-robot-savasi-1101460716.html
İsrail Savunma Bakanlığı: Bu ilk robot savaşı
İsrail Savunma Bakanlığı: Bu ilk robot savaşı
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanlığı bünyesinden bir yetkili Gazze'deki çatışmanın ilk robot savaşı olduğunu söyledi. 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T22:15+0300
2025-12-01T22:15+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail savunma bakanlığı
gazze
i̇srail-filistin
i̇srail ordusu (idf)
robot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101460527_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_691bc90851981781de715dd7d74319c6.jpg
İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün (MAFAT) Yapay Zeka ve Özerklik Programı Yürütme Ofisi Başkanı Emekli Albay Yaron Sarig, Gazze'deki çatışmanın ilk robot savaşı olduğunu ileri sürdü.Açıklamasında Sarig, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/trump-netanyahuyu-beyaz-saraya-davet-etti-1101460098.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101460527_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_94779de4b8babbe610e1dce440b5b1fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail savunma bakanlığı, gazze, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu (idf), robot
i̇srail savunma bakanlığı, gazze, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu (idf), robot

İsrail Savunma Bakanlığı: Bu ilk robot savaşı

22:15 01.12.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedİsrail askeri
İsrail askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
Abone ol
İsrail Savunma Bakanlığı bünyesinden bir yetkili Gazze'deki çatışmanın ilk robot savaşı olduğunu söyledi.
İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün (MAFAT) Yapay Zeka ve Özerklik Programı Yürütme Ofisi Başkanı Emekli Albay Yaron Sarig, Gazze'deki çatışmanın ilk robot savaşı olduğunu ileri sürdü.
Açıklamasında Sarig, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ilk robot savaşı. Bu çatışmada tüm savunma ekosistemimizi seferber ettik ve savaş alanına on binlerce otonom sistem konuşlandırdık. Drone sürülerinden çevik kara robotlarına kadar geniş alanlara yayılmış sistemler.
Donald Trump - Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
DÜNYA
Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti
21:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала