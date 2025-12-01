https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/israil-savunma-bakanligi-bu-ilk-robot-savasi-1101460716.html
İsrail Savunma Bakanlığı: Bu ilk robot savaşı
İsrail Savunma Bakanlığı: Bu ilk robot savaşı
İsrail Savunma Bakanlığı bünyesinden bir yetkili Gazze'deki çatışmanın ilk robot savaşı olduğunu söyledi. 01.12.2025
İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün (MAFAT) Yapay Zeka ve Özerklik Programı Yürütme Ofisi Başkanı Emekli Albay Yaron Sarig, Gazze'deki çatışmanın ilk robot savaşı olduğunu ileri sürdü.Açıklamasında Sarig, şu ifadeleri kullandı:
İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün (MAFAT) Yapay Zeka ve Özerklik Programı Yürütme Ofisi Başkanı Emekli Albay Yaron Sarig, Gazze'deki çatışmanın ilk robot savaşı olduğunu ileri sürdü.
Açıklamasında Sarig, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ilk robot savaşı. Bu çatışmada tüm savunma ekosistemimizi seferber ettik ve savaş alanına on binlerce otonom sistem konuşlandırdık. Drone sürülerinden çevik kara robotlarına kadar geniş alanlara yayılmış sistemler.