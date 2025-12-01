https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/iki-kisiyi-oldurduler-19-yil-sonra-yakalandilar-polise-ben-unuttum-siz-nasil-unutmadiniz-diye-1101455562.html

İki kişiyi öldürdüler, 19 yıl sonra yakalandılar: Polise 'ben unuttum siz nasıl unutmadınız' diye sordular

İki kişiyi öldürdüler, 19 yıl sonra yakalandılar: Polise 'ben unuttum siz nasıl unutmadınız' diye sordular

İstanbul'da 19 yıl önce iki kişiyi öldüren şüpheliler dosyanın yeniden açılmasıyla yakalandı.

İstanbul Sarıyer'de Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 19 yıl önce domuz bağıyla bağlanıp yakılmış halde bulunan Yunis Doğan ve Hacen Enginay'ın katil zanlıları yakalandı. Faili meçhul olarak kalan ve dosyası yeniden açılan olaydaki şüphelilerden birinin yakalandıktan sonra polise "Olayı ben unuttum, siz nasıl unutmadınız?" dediği öğrenildi.Banttaki iz ele verdiFaili meçhul cinayetlerle ilgili çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık 2006'da Şişli'deki Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım'da, vücutlarında kesiler bulunan Yunis Doğan ile Hacer Enginay'ın cesetlerinin domuz bağıyla yakılmış halde bulunmasına ilişkin soruşturmada, bazı şüphelilerin izine ulaştı.Polis ekipleri, o dönemde Doğan'ın ayağından alınan bant numunelerinin yeniden incelenmesiyle şüpheli Rüstem Ş.'nin kimliğini tespit etti. Daha sonra yapılan çalışmalarda, HST kayıtları incelendi ve Rüstem Ş.'in olay yerinde olduğu belirlendi. Araştırmaların devamında 3 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.Siz nasıl unutmadınız?Şüphelilerden Rüstem Ş.'nin, ifadesinde "Olayı ben unuttum, siz nasıl unutmadınız?" dediği öğrenildi. Rüstem Ş, Hacer Enginay'ı İran uyruklu Mohsen F.'nin bıçakladığını, korktuğu için olayı anlatmadığını iddia etti. Mohsen F. ile şüpheli Cavit G. ise ifadelerinde, olayı hatırlamadıklarını öne sürdü.Yardım parası tartışması ölüm getirdiÖte yandan, ölen Yunis Doğan ile Mohsen F.'nin olaydan bir yıl önce aynı yerde çalıştıkları, Mohsen F.'nin kısmi felç geçirmesinden dolayı Doğan'ın yardım parası topladığı ancak paranın hepsini vermediği ve aralarında bundan dolayı husumet olduğu öğrenildi. Mohsen F.'nin, Hacer Enginay'ı ise tartışma sonucu öldürdüğü tespiti yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

