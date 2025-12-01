https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/hirsizlar-altinimi-caldi-diye-polise-basvurdu-altinlari-kocasinin-bozdurdugu-ortaya-cikti-kuaforde-1101451481.html

'Hırsızlar altınımı çaldı' diye polise başvurdu, altınları kocasının bozdurduğu ortaya çıktı: Kuaförde yakalandı

'Hırsızlar altınımı çaldı' diye polise başvurdu, altınları kocasının bozdurduğu ortaya çıktı: Kuaförde yakalandı

İstanbul'da altınlarını çalındığı iddiasıyla polise başvuran kadının altınlarının eşi tarafından bozdurulduğu ortaya çıktı. Eşi, kuaföre tıraş olurken... 01.12.2025

İstanbul'da ilginç bir altın hırsızlığı yaşandı. Evdeki altınlarının çalınması üzerine polise başvuran kadının kocasının altın bozdururken görüntüleri ortaya çıktı. Altınları eşinden gizli bozduran adam tıraş olurken yakalandı.'Hırsız' eşi çıktıİlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bir evde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müşteki E.Ö.'ye ait altınların, resmi nikahlı eşi M.Ö. tarafından Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir kuyumcuda bozdurulduğu tespit edildi.Koca serbest bırakıldı: Kumar borcu varmışKuaförde tıraş olduğu sırada polis ekiplerince yakalanan M.Ö. emniyetteki ifadesinde, altınları "kumar borcu" nedeniyle alarak bozdurduğunu iddia etti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.Öte yandan şüpheli M.Ö.'nün, altınları kuyumcuda bozdurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

