Yargıtay boşanma gerekçesi saydı: Beğeni atmak ağır kusur
15:31 01.12.2025 (güncellendi: 15:38 01.12.2025)
Yargıtay, sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin “güven sarsıcı davranış” ve boşanma nedeni sayılmasına hükmetti. Kayseri’de görülen davada erkeğin sosyal medya beğenileri “sadakat yükümlülüğüne aykırılık” olarak değerlendirildi.
Yargıtay, boşanma davalarına yön verecek yeni bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, sosyal medyada karşı cinsin fotoğraflarını beğenmenin, evlilik birliğinde güven sarsıcı davranış olduğuna ve boşanma nedeni olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.
NTV'nin haberine göre karar, Kayseri’de görülen bir boşanma davası üzerinden şekillendi.
Kayseri’deki dava Yargıtay’a taşındı
Davada, bir kadın eşinin sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini, bunun sadakat yükümlülüğünün ihlali olduğunu belirterek boşanma talebinde bulundu.
Yerel mahkeme, erkeği ağır kusurlu bularak tazminata hükmetti.
Dosyanın temyiz edilmesi üzerine konu Yargıtay 2. Hukuk Dairesine taşındı.
'Güven sarsıcı davranış' olarak onandı
Yargıtay, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onayladı. Böylece, sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmek, resmen boşanma nedeni olarak tanınmış oldu.
Sosyal medya güçlü bir delil
Avukat Rabia Ercan Şengül, kararın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bir kadının veya bir erkeğin sosyal medya hesaplarından başka bir cinsiyete karşı yorum yapması, mesaj atması ya da fotoğraf beğenmesi, kusur nedeni olarak değerlendiriliyor. Sadakat yükümlülüğünün ihlali anlamına geliyor.”
Şengül, son yıllarda sosyal medya hesaplarının boşanma davalarında güçlü delil haline geldiğini vurguladı.