Hastanede gizli kamera skandalı: Yüzlerce kadını gizlice kaydetmekle suçlanan doktor serbest bırakıldı

Avustralya'da hakkında 130'dan fazla suçlama bulunan stajyer cerrah kefaletle serbest bırakıldı. Ryan Cho isimli şahıs, yüzlerce kadını hastane tuvaletlerinde ve duşlarda gizlice kaydetmekle suçlanıyor.Yetkililer, 28 yaşındaki doktorun gizli kameralarla 460'tan fazla kişiyi kaydettiğini ve cihazlarında 4 bin 500'den fazla video bulunduğunu açıkladı. Savcılık, eylemlerin 'takıntı boyutuna vardığını' belirtirken, savunma avukatı olayın 'karmaşık psikiyatrik ve psikolojik sorunlarla birlikte işlenmiş bir suç' olduğunu ileri sürdü.Mahkeme, Cho'nun topluma yönelik risklerinin 'katı kefalet şartları' ile yönetilebileceğine hükmetti. Doktorun belirli şartlar altında serbest bırakılmasına izin verildi. Bunların; geceleri sokağa çıkma yasağına tabi olması, tıbbi tedavi görmesi, sadece ailesiyle birlikte yaşaması ve hastanelere sadece acil durumlarda girmesi olduğu açıklandı.Ailesinin 50 bin dolar kefalet ödemesiyle serbest bırakılan Cho, pasaportunu teslim etti ve kamera ya da telefon gibi kayıt cihazlarına sahip olması yasaklandı. Davasının 2026'nın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Savcılar, Cho'ya yönelik yıl sonuna kadar yüzlerce yeni suçlamanın eklenebileceğini açıkladı.
