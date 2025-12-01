https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/fruktozun-gizli-tehlikesi-bagisiklik-hucrelerini-asiri-hassaslastiriyor-1101443984.html

Fruktozun gizli tehlikesi: Bağışıklık hücrelerini aşırı hassaslaştırıyor

Yapılan araştırmada fruktoz ve glikoz içeren içecekler verilen kişilerin vücudunun iltihaplanmaya daha açık olduğu ve bunun tip 2 diyabetin yanı sıra karaciğer yağlanmasına sebep olabileceği bulundu.

Viyana Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümü'nden Profesör Ina Bergheim liderliğindeki bir ekip, fruktoz tüketiminin bağışıklık sistemi üzerinde şaşırtıcı bir etkisini keşfetti. Araştırmaya göre, kanda bulunan önemli bağışıklık hücreleri olan monositler, fruktoz alımından sonra bakteri toksinlerine karşı normalden daha şiddetli tepki veriyor.İki ayrı çalışmayla yapılan araştırmada, sağlıklı yetişkinlere fruktoz ve glikozla tatlandırılmış içecekler verildi. Fruktoz alan gruptaki katılımcıların monosit hücrelerinde, bakteri toksinlerini algılayan "Toll-benzeri reseptör 2" seviyelerinin arttığı gözlemlendi.İltihap sinyalleri artıyorBu artışın, vücudun bakteriyel toksinlere karşı daha duyarlı hale gelmesine ve koruyucu bir savunma yerine zararlı bir iltihap tepkisinin tetiklenmesine yol açtığı görüldü. Araştırmacılar, fruktoz alımı sonrasında interlökin-6 ve tümör nekroz faktörü-alfa gibi iltihap artırıcı sinyal moleküllerinin salınımının da yükseldiğini belirledi.Şekerli içeceklere dikkatAraştırmacılar, özellikle şekerli içecekler ve tatlılarda bulunan fruktozun uzun vadeli tüketiminin, tip 2 diyabet veya karaciğer yağlanması gibi metabolik sorunları olan kişilerde bağışıklık fonksiyonunu ve enfeksiyon riskini nasıl etkileyebileceğinin incelenmesi gerektiğini vurguladı.

