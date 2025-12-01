https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/bilimsel-calisma-acikladi-zayiflama-ignesini-birakinca-vucutta-neler-oluyor--1101435469.html

Bilimsel çalışma açıkladı: Zayıflama iğnesini bırakınca vücutta neler oluyor?

01.12.2025

2025-12-01T09:39+0300

2025-12-01T09:39+0300

2025-12-01T09:39+0300

Etken maddeleri semaglutid ve tirzepatide olan ve ilk olarak diyabet tip 2 tedavisinde kullanılan zayıflama iğneleri gündem olmaya devam ediyor. Kilo kaybında zorlanan kişilerin tercih ettiği bu iğneler, iştahı azaltarak ve tokluk hissini artırarak kilo kaybına yardımcı oluyor. Kilo vermek için doktorlar tarafından artık reçete edilen bu iğneleri bırakınca ne oluyor? Bilim insanları iğne sonrasında ortaya çıkan etkileri bilimsel bir çalışmada ele aldı. Teksas Üniversitesi'nden bilim insanları bu iğnelerin bırakıldığında vücuda ne olacağı konusunda 36 haftalık bir bilimsel deney yürüttü. 308 kişinin katıldığı deneyde, katılımcılar 36 hafta boyunca iğnenin etken maddesi olan tirzepatide’yi kullandıktan sonra bir yıl boyunca plasebo iğne (ilaç olamayan) ilaçla devam ettiler. Bu süreçte ne kadar kilo geri aldıkları gözlemlendi.Yüzde 82'si verilen kiloyu geri aldıPlasebo döneminde katılımcılara ayrıca diyet öneren bilim insanları, ayrıca fiziksel aktivitelerin artırmasını önerdi. Çalışmada, ilacı kullandıkları dönemde katılımcıların kilo verdikleri gözlemlenirken, plasebo aldıkları bir yıllık süreçte ise anlamlı kilo kaybı yaşayanların yüzde 82’si verdikleri kilonun en az yüzde yüzde 25’ini geri aldı. Araştırmacılar, geri alınan kilo miktarı arttıkça kolesterol ve açlık insülin düzeyleri gibi sağlık göstergelerinde de düşüş yaşandığını vurguladı.

