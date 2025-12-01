https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/fransada-cami-ve-turk-dernegine-irkci-saldiri-kuran-i-kerim-yirtildi-posta-kutusuna-mermi-birakildi-1101441024.html

Fransa’da cami ve Türk derneğine ırkçı saldırı: Kur’an-ı Kerim yırtıldı, posta kutusuna mermi bırakıldı

Fransa’da cami ve Türk derneğine ırkçı saldırı: Kur’an-ı Kerim yırtıldı, posta kutusuna mermi bırakıldı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın iki farklı vilayetinde bir cami ve DİTİB'e bağlı bir Türk derneği ırkçı saldırıların hedefi oldu. Puy-en-Velay'daki camide Kur'an-ı Kerim nüshaları... 01.12.2025

Fransa’nın Haute-Loire vilayetindeki Puy-en-Velay kentinde bulunan bir cami, kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun hedefi oldu. Saldırganlar, cami içerisinde bulunan Kur’an-ı Kerim nüshalarını yırtarak yere attı. Olay, bölgede yaşayan Müslüman toplumu derinden sarstı ve güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.Türk derneğine mermi tehdidiAynı gün bir başka ırkçı saldırı da Ain vilayetinin Montreal-la-Cluse bölgesinde meydana geldi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı derneğin posta kutusuna bir mermi bırakılması, Türk toplumuna açık bir gözdağı olarak değerlendirildi. DİTİB yönetimi, saldırının “birlikte yaşama kültürünü hedef aldığını” belirterek hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu.CFCM: Bu i̇slamofobi hafife alınamazFransa İslam Konseyi (CFCM), yaptığı yazılı açıklamayla cami saldırısını sert sözlerle kınadı. Açıklamada, "bir ibadethane içinde Kur'an’a saldırmanın hiçbir koşulda hafife alınamayacak bir İslamofobi eylemi" olduğu vurgulandı. Konsey, son dönemde hükümet çevrelerinde yayılan taraflı raporlar ve damgalayıcı söylemlerin bu saldırıları teşvik ettiği uyarısında bulundu.'Müslümanlar hedef gösteriliyor' endişesiKonsey, Müslüman toplumun temkinli olması gerektiğini belirterek hükümeti, toplumsal barışı zedeleyebilecek uygulamalara son vermeye çağırdı. CFCM, Müslümanlara yönelik anketlerin araçsallaştırıldığını ve bu çalışmaların toplumdaki nefreti körüklediğini ifade etti.Tartışmalı anket gerginliği arka planda18 Kasım’da Ifop tarafından yayınlanan “Fransa’daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisi” anketi, tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle büyük tepki toplamıştı. CFCM, anketin Müslüman vatandaşları hedef gösterdiğini belirterek araştırmanın toplumsal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunmuştu.

