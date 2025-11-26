https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/fbi-direktoru-degisecek-mi-kiz-arkadasina-swat-ekibi-tahsis-etti-1101289770.html

FBI Direktörü değişecek mi?: 'Kız arkadaşına SWAT ekibi tahsis etti'

FBI Direktörü değişecek mi?: 'Kız arkadaşına SWAT ekibi tahsis etti'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, FBI Direktörü Kash Patel'i kurum kaynaklarını yanlış kullandığı iddiaları ve ekibinde artan rahatsızlık nedeniyle görevden almayı... 26.11.2025

ABD Başkanı Donald Trump’ın, FBI Direktörü Kash Patel’i Büronun kaynaklarını yönetme biçimi nedeniyle görevden almayı değerlendirdiği bildirilmişti. Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları yalanladı.Haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayanılarak, Patel’in yakın çalışma ekibinin de yöneticilerinin yarattığı 'olumsuz' manşetler nedeniyle giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu ifade edilmişti.Patel’in inceleme altına alınmasının nedenleri arasında, FBI kaynaklarının yönetimi, kız arkadaşına tahsis edildiği öne sürülen SWAT güvenlik ekibi, ayrıca onun Pennsylvania’daki State College’da gerçekleştirdiği bir gösteriye katılmak için devlet uçağını kullandığı iddiası yer alıyordu.Haberde Patel’in görevden alınma ihtimali, aynı zamanda bazı Trump yanlısı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklara da bağlı. Trump yönetiminin, Patel’in yerine FBI Yardımcı Direktörü Andrew Bailey’i değerlendirdiği öne sürülmüştü.

