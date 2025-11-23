Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/sosyal-medya-yeni-akimi-buldu-evde-kiyma-doner-nasil-yapilir-1101211954.html
Sosyal medya yeni akımı buldu: Evde kıyma döner nasıl yapılır?
Sosyal medya yeni akımı buldu: Evde kıyma döner nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada son dönemde evde kıymadan yapılan döner, iskender ve dürüm viral oldu. Milyonlar evde yaptıkları kıyma dönerin videolarını milyonlar izlerken... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T10:39+0300
2025-11-23T10:39+0300
yaşam
döner
döner kebap
iskender kebap
evde kıyma döner
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101212357_0:77:1536:941_1920x0_80_0_0_94c8246a375b8759e261eedeb557bd57.png
Sosyal medyada son günlerin en dikkat çeken akımlarından biri evde yapılan kıyma döner oldu. Milyonlarca kişi kıymadan döner, iskender ve dürüm tariflerini deneyerek videolarını paylaşıyor. Kısa sürede viral olan bu akım, izlenme rekorları kırarken herkes kendi tarifini “en kolay yöntem” iddiasıyla paylaşmaya başladı.Sosyal medyada trend haline gelen kıyma döner tarifini denemek isteyenler için süreç oldukça basit. Evdeki malzemelerle kısa sürede hazırlanabilen tarif, özellikle fırın ya da tavayla pratik şekilde uygulanabiliyor. En önemli aşama ise kıymanın doğru şekilde yoğrulması ve dinlendirilmesi. İyi bir döner için kıyma karışımının en az 4 saat buzdolabında beklemesi tavsiye ediliyor.Evde kıyma döner tarifiMalzemeler:Evde kıyma döner nasıl yapılır?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/peruda-yuzyillik-gizem-cozuldu-arastirmacilar-antik-ticaret-ve-vergi-sistemini-kesfetti-1101206302.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101212357_18:0:1383:1024_1920x0_80_0_0_89cc8aa0ed7da4c7199720127b5c7b33.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
evde kıyma döner tarifi, iskender nasıl yapılır, evde dürüm tarifi, sosyal medya döner akımı, kıyma döner viral, kolay döner tarifi, evde döner yapımı
evde kıyma döner tarifi, iskender nasıl yapılır, evde dürüm tarifi, sosyal medya döner akımı, kıyma döner viral, kolay döner tarifi, evde döner yapımı

Sosyal medya yeni akımı buldu: Evde kıyma döner nasıl yapılır?

10:39 23.11.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSosyal medya yeni akımı buldu: Evde döner videoları paylaşım rekoru kırıyor
Sosyal medya yeni akımı buldu: Evde döner videoları paylaşım rekoru kırıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Sosyal medyada son dönemde evde kıymadan yapılan döner, iskender ve dürüm viral oldu. Milyonlar evde yaptıkları kıyma dönerin videolarını milyonlar izlerken herkes kendi tarifini paylaşıyor. İşte evde kıyma döner tarifi?
Sosyal medyada son günlerin en dikkat çeken akımlarından biri evde yapılan kıyma döner oldu. Milyonlarca kişi kıymadan döner, iskender ve dürüm tariflerini deneyerek videolarını paylaşıyor. Kısa sürede viral olan bu akım, izlenme rekorları kırarken herkes kendi tarifini “en kolay yöntem” iddiasıyla paylaşmaya başladı.
Sosyal medyada trend haline gelen kıyma döner tarifini denemek isteyenler için süreç oldukça basit. Evdeki malzemelerle kısa sürede hazırlanabilen tarif, özellikle fırın ya da tavayla pratik şekilde uygulanabiliyor.
En önemli aşama ise kıymanın doğru şekilde yoğrulması ve dinlendirilmesi. İyi bir döner için kıyma karışımının en az 4 saat buzdolabında beklemesi tavsiye ediliyor.

Evde kıyma döner tarifi

Malzemeler:

1 kilo kıyma (2 kez çekilmiş — mümkünse evde tekrar blenderdan geçirin)
1 büyük soğanın suyu (ince rendelenirse tamamı kullanılabilir)
3 yemek kaşığı yoğurt (bağlayıcı olarak şart)
Karabiber, pul biber, tuz
Tereyağı
Kare kesilmiş yağlı kağıtlar
Oklava ya da merdane

Evde kıyma döner nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri geniş bir kapta yoğurun.
Karışımı 5-6 eşit parçaya ayırın.
Her parçayı iki yağlı kağıdın arasına koyun ve oklava ile çok ince olacak şekilde açın. (İnce açılmazsa köfte kıvamında kalır.)
Malzeme tamamen yayıldığında üstteki kağıdı yavaşça sıyırarak çıkarın.
Alttaki kağıdı kıyma ile birlikte rulo şeklinde sarın.
Tüm ruloları tepsiye dizin.
Dilerseniz tepsiye yeşil biber, domates veya patates ekleyebilirsiniz.
Monte Sierpe’nin gizemi: Binlerce delik yıllar sonra anlaşılmaya başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
YAŞAM
Peru’da yüzyıllık gizem çözüldü: Araştırmacılar antik ticaret ve vergi sistemini keşfetti
Dün, 19:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала