https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/sosyal-medya-yeni-akimi-buldu-evde-kiyma-doner-nasil-yapilir-1101211954.html

Sosyal medya yeni akımı buldu: Evde kıyma döner nasıl yapılır?

Sosyal medya yeni akımı buldu: Evde kıyma döner nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada son dönemde evde kıymadan yapılan döner, iskender ve dürüm viral oldu. Milyonlar evde yaptıkları kıyma dönerin videolarını milyonlar izlerken... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-23T10:39+0300

2025-11-23T10:39+0300

2025-11-23T10:39+0300

yaşam

döner

döner kebap

iskender kebap

evde kıyma döner

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101212357_0:77:1536:941_1920x0_80_0_0_94c8246a375b8759e261eedeb557bd57.png

Sosyal medyada son günlerin en dikkat çeken akımlarından biri evde yapılan kıyma döner oldu. Milyonlarca kişi kıymadan döner, iskender ve dürüm tariflerini deneyerek videolarını paylaşıyor. Kısa sürede viral olan bu akım, izlenme rekorları kırarken herkes kendi tarifini “en kolay yöntem” iddiasıyla paylaşmaya başladı.Sosyal medyada trend haline gelen kıyma döner tarifini denemek isteyenler için süreç oldukça basit. Evdeki malzemelerle kısa sürede hazırlanabilen tarif, özellikle fırın ya da tavayla pratik şekilde uygulanabiliyor. En önemli aşama ise kıymanın doğru şekilde yoğrulması ve dinlendirilmesi. İyi bir döner için kıyma karışımının en az 4 saat buzdolabında beklemesi tavsiye ediliyor.Evde kıyma döner tarifiMalzemeler:Evde kıyma döner nasıl yapılır?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/peruda-yuzyillik-gizem-cozuldu-arastirmacilar-antik-ticaret-ve-vergi-sistemini-kesfetti-1101206302.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

evde kıyma döner tarifi, iskender nasıl yapılır, evde dürüm tarifi, sosyal medya döner akımı, kıyma döner viral, kolay döner tarifi, evde döner yapımı