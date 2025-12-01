https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/dso-dunya-genelinde-1-milyardan-fazla-insan-obeziteyle-yasiyor-1101459451.html

DSÖ: Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor

DSÖ: Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde bir milyardan fazla insanın obeziteyle yaşadığını ve bu sayının 2030'a... 01.12.2025

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, dünya genelindeki obeziteye dikkati çekerek, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor" dedi.Obezitenin kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine yol açan kronik bir hastalık olduğunu belirten Ghebreyesus, 2024’te dünya genelinde obezite kaynaklı ölümlerin 3.7 milyona ulaştığını ve bunun sağlık sistemleriyle ekonomiler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti.Ghebreyesus, son yıllarda geliştirilen ve başlangıçta diyabet tedavisi için kullanılan glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1) ilaçlarının birçok ülkede obezite tedavisi için de onaylandığını açıkladı. DSÖ’nün bu yıl eylül ayında yüksek riskli gruplar için GLP-1’i temel ilaçlar listesine eklediğini hatırlatan Ghebreyesus, yeni kılavuzla yetişkinlerde obezite tedavisinde GLP-1 kullanımına ilişkin öneriler yayınladıklarını duyurdu.Ancak Ghebreyesus, obezite krizinin yalnızca ilaçlarla çözülemeyeceğini vurgulayarak, hastalığın sosyal, ticari ve çevresel birçok belirleyeni olduğunu belirtti.

