Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/dso-dunya-genelinde-1-milyardan-fazla-insan-obeziteyle-yasiyor-1101459451.html
DSÖ: Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor
DSÖ: Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde bir milyardan fazla insanın obeziteyle yaşadığını ve bu sayının 2030’a... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T21:19+0300
2025-12-01T21:19+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya
obez
obezite tedavisi
obezite
uluslararası obezite federasyonu
dünya obezite federasyonu
türkiye obezite araştırma derneği
tbmm obezite i̇le mücadele alt komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104065/98/1040659827_0:147:4441:2645_1920x0_80_0_0_b4dfe7418cdb6f0c0fe65676eb688714.jpg
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, dünya genelindeki obeziteye dikkati çekerek, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor" dedi.Obezitenin kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine yol açan kronik bir hastalık olduğunu belirten Ghebreyesus, 2024’te dünya genelinde obezite kaynaklı ölümlerin 3.7 milyona ulaştığını ve bunun sağlık sistemleriyle ekonomiler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti.Ghebreyesus, son yıllarda geliştirilen ve başlangıçta diyabet tedavisi için kullanılan glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1) ilaçlarının birçok ülkede obezite tedavisi için de onaylandığını açıkladı. DSÖ’nün bu yıl eylül ayında yüksek riskli gruplar için GLP-1’i temel ilaçlar listesine eklediğini hatırlatan Ghebreyesus, yeni kılavuzla yetişkinlerde obezite tedavisinde GLP-1 kullanımına ilişkin öneriler yayınladıklarını duyurdu.Ancak Ghebreyesus, obezite krizinin yalnızca ilaçlarla çözülemeyeceğini vurgulayarak, hastalığın sosyal, ticari ve çevresel birçok belirleyeni olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/dunyada-ilk-kez-obez-cocuk-sayisi-zayiflarin-sayisindan-fazla-1099250740.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104065/98/1040659827_358:0:4081:2792_1920x0_80_0_0_fe245b3cf5e49468b4b9746e306fb40f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), dünya, obez, obezite tedavisi, obezite, uluslararası obezite federasyonu, dünya obezite federasyonu, türkiye obezite araştırma derneği, tbmm obezite i̇le mücadele alt komisyonu
dünya sağlık örgütü (dsö), dünya, obez, obezite tedavisi, obezite, uluslararası obezite federasyonu, dünya obezite federasyonu, türkiye obezite araştırma derneği, tbmm obezite i̇le mücadele alt komisyonu

DSÖ: Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor

21:19 01.12.2025
© AP Photo / Mark Lennihanobez - obezite - fazla kilo
obez - obezite - fazla kilo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde bir milyardan fazla insanın obeziteyle yaşadığını ve bu sayının 2030’a kadar iki katına çıkmasının beklendiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ghebreyesus, dünya genelindeki obeziteye dikkati çekerek, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor" dedi.
Obezitenin kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine yol açan kronik bir hastalık olduğunu belirten Ghebreyesus, 2024’te dünya genelinde obezite kaynaklı ölümlerin 3.7 milyona ulaştığını ve bunun sağlık sistemleriyle ekonomiler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti.
Ghebreyesus, son yıllarda geliştirilen ve başlangıçta diyabet tedavisi için kullanılan glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1) ilaçlarının birçok ülkede obezite tedavisi için de onaylandığını açıkladı.
DSÖ’nün bu yıl eylül ayında yüksek riskli gruplar için GLP-1’i temel ilaçlar listesine eklediğini hatırlatan Ghebreyesus, yeni kılavuzla yetişkinlerde obezite tedavisinde GLP-1 kullanımına ilişkin öneriler yayınladıklarını duyurdu.
Ancak Ghebreyesus, obezite krizinin yalnızca ilaçlarla çözülemeyeceğini vurgulayarak, hastalığın sosyal, ticari ve çevresel birçok belirleyeni olduğunu belirtti.
Dünyada ilk kez obez çocuk sayısı zayıfların sayısından fazla - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
YAŞAM
Dünyada ilk kez obez çocuk sayısı zayıfların sayısından fazla
10 Eylül, 11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала