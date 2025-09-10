https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/dunyada-ilk-kez-obez-cocuk-sayisi-zayiflarin-sayisindan-fazla-1099250740.html

Dünyada ilk kez obez çocuk sayısı zayıfların sayısından fazla

Dünyada ilk kez obez çocuk sayısı zayıfların sayısından fazla

UNICEF'in yaptığı kapsamlı araştırmaya göre dünyada ilk kez fazla kilolu çocuk sayısı, zayıf çocuk sayısını geçti. Buna göre 5 ila 19 yaş arasındaki her 10... 10.09.2025

Birleşmiş Milletler organizasyonu UNICEF'in "Karı Besleme: Gıda Ortamları Çocukları Nasıl Başarısızlığa Uğratıyor?" başlıklı raporuna göre, bu yıl, obezite yetersiz beslenmeden daha yaygın bir yetersiz beslenme türü haline geldi.190’dan fazla ülkeden elde edilen verilere göre, her 10 çocuktan biri yani toplam 188 milyon çocuk obez. 5-19 yaş arası çocuklarda "düşük kiloluluk oranının" 2000 yılından bu yana neredeyse yüzde 13’ten yüzde 9,2’ye düştüğünü vurgulayan UNICEF raporu, obezite oranlarının yüzde 3’ten yüzde 9,4’e yükseldiğini ortaya koyuyor.Obezite artık tüm kıtalarda daha yaygınObezite artık Sahra Altı Afrika ve Güney Asya dışında dünyanın tüm bölgelerinde düşük kiloluluktan daha yaygın. Bulgulara göre bazı Pasifik Ada ülkeleri, dünyada en yüksek obezite oranlarına sahip; Niue’de 5-19 yaş arası çocukların yüzde 38’i, Cook Adaları’nda yüzde 37’si ve Nauru’da yüzde 33’ü obezite ile yaşıyor. Bu oranların tümü 2000 yılından bu yana iki katına çıktı ve bu artış, büyük ölçüde geleneksel diyetlerden ucuz, enerji yoğun, ithal gıdalara geçişle tetikleniyor.Birçok yüksek gelirli ülkede obezite oranları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Örneğin, Şili’de 5-19 yaş arası çocukların yüzde 27’si, ABD’de yüzde 21’i ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüzde 21’i obezite ile yaşıyor.“Yetersiz beslenmeden bahsettiğimizde artık sadece düşük kilolu çocuklardan bahsetmiyoruz" diyen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell raporu şöyle yorumluyor:Düşük beslenme (örneğin zayıflık ve bodurluk), çoğu düşük ve orta gelirli ülkede 5 yaş altı çocuklar için önemli bir sorun olmaya devam ederken, fazla kilo ve obezite oranları okul çağındaki çocuklar ve ergenler arasında artıyor. Mevcut en güncel verilere göre, dünya genelinde 5-19 yaş arası her 5 çocuktan 1’i (yani 391 milyon çocuk) fazla kilolu ve bunların büyük bir kısmı artık obezite ile yaşıyor.Rapor, ultra-işlenmiş ve fast food gıdaların – yüksek şeker, rafine nişasta, tuz, sağlıksız yağ ve katkı maddesi içeren – kişisel tercihten çok sağlıksız gıda ortamları aracılığıyla çocukların diyetlerini şekillendirdiği konusunda uyarıyor. Bu ürünler mağazalarda ve okullarda baskın durumda ve dijital pazarlama, gıda ve içecek endüstrisine genç kitlelere güçlü bir erişim sağlıyor.

