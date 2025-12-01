https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/cumhurbaskani-erdogan-kizilelma-bir-ilke-imza-atti-1101458301.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısı 3 saat 15 dakika sürdü. Terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli başlıkların ele alındığı toplantının ardından konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşın bir istikrar adası, bir huzur ve güvenlik adası olma vasfını muhafaza ediyor. İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı. Her alanda bu dinamizmi, bu atılımı yaşıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda 1.5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz 1.9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun, kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın çabası içindeyiz'' açıklamasında bulundu.'Endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor'Karadeniz açıklarında sivil gemilere yapılan saldırılar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

