Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz

İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası bir hüviyet kazanacağını, dünyanın dört bir yanına ulaşacağını memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim Nobel'imiz olmasın? İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası bir hüviyet kazanacağını, dünyanın dört bir yanına ulaşacağını memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim Nobel'imiz olmasın?

Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadı. Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadı.

İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihlal ediyor. Hamas'ın provokasyonlara rağmen ateşkesin korunmasında sabırlı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihlal ediyor. Hamas'ın provokasyonlara rağmen ateşkesin korunmasında sabırlı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz.

İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz. İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz.

İsrail'in başında insanlıktan nasibini almamış bir katil var. İsrail'in başında insanlıktan nasibini almamış bir katil var.

Gazze'de bilinçli, kasıtlı toplu kıyım politikası uygulandı. Biz hiçbir zaman susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Gazze'de bilinçli, kasıtlı toplu kıyım politikası uygulandı. Biz hiçbir zaman susmadık, bundan sonra da susmayacağız.

Milletimizin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını engellemek için sosyal medyada ve siyonist basın yayın organlarında dezenformasyon kampanyası yürütüldü. Milletimizin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını engellemek için sosyal medyada ve siyonist basın yayın organlarında dezenformasyon kampanyası yürütüldü.

Sanal alemde kendini muhalif lanse edenlerin önemli bir kısmının Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı. Sanal alemde kendini muhalif lanse edenlerin önemli bir kısmının Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı.

86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız. 86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız.

Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim.

Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz.

Türkiye bir yola girmiştir ve bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir. Türkiye bir yola girmiştir ve bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir.