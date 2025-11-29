Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/cumhurbaskani-erdogan-iki-devletli-cozum-politikamizi-bagimsiz-bir-filistin-devleti-kuruluncaya-1101418274.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde İlim Yayma Ödülleri Programı’nda konuştu. 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T20:47+0300
2025-11-29T20:54+0300
poli̇ti̇ka
gazze
nobel
recep tayyip erdoğan
i̇lim yayma cemiyeti
i̇srail
filistin devleti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1d/1101418542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ae11b27e24b011d87b4586fedfb06734.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/papa-leo-ve-patrik-bartholomeos-ortak-bildiri-imzaladi-guc-ve-destek-uzere-iznike-geldi-1101417393.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1d/1101418542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af3e0648ddd1d3aca20e447aaec5f912.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, nobel, recep tayyip erdoğan, i̇lim yayma cemiyeti, i̇srail, filistin devleti
gazze, nobel, recep tayyip erdoğan, i̇lim yayma cemiyeti, i̇srail, filistin devleti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz

20:47 29.11.2025 (güncellendi: 20:54 29.11.2025)
© AA / İsa TerliCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
© AA / İsa Terli
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde İlim Yayma Ödülleri Programı’nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası bir hüviyet kazanacağını, dünyanın dört bir yanına ulaşacağını memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim Nobel'imiz olmasın?
Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadı.
İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihlal ediyor. Hamas'ın provokasyonlara rağmen ateşkesin korunmasında sabırlı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz.
İki devletli çözüm politikamızı bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar sürdüreceğiz.
İsrail'in başında insanlıktan nasibini almamış bir katil var.
Gazze'de bilinçli, kasıtlı toplu kıyım politikası uygulandı. Biz hiçbir zaman susmadık, bundan sonra da susmayacağız.
Milletimizin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını engellemek için sosyal medyada ve siyonist basın yayın organlarında dezenformasyon kampanyası yürütüldü.
Sanal alemde kendini muhalif lanse edenlerin önemli bir kısmının Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı.
86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız.
Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim.
Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz.
Türkiye bir yola girmiştir ve bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir.
(Terörsüz Türkiye) Hedefe yaklaştıkça sabotajların, medya operasyonlarının, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını görebiliyoruz.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo (solda) ve Fener Rum Patriği Bartholomeos (sağda) tarafından Fener Rum Patrikhanesi'nde ortak bildiri imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
DÜNYA
Papa 14. Leo ve Patrik Bartholomeos ortak bildiri imzaladı: 'Güç ve destek almak üzere İznik’e geldi'
18:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала